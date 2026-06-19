Le PM Lê Minh Hung au Sommet ASEAN - Russie : le Vietnam affirme son rôle de passerelle

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a achevé le 18 juin sa visite de travail ainsi que sa participation au Sommet commémoratif du 35 e anniversaire des relations ASEAN - Russie, organisé les 17 et 18 juin à Kazan, capitale de la République du Tatarstan.

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Cette visite a permis de mettre en lumière le rôle du Vietnam dans le développement des relations entre la Russie et l’ASEAN, tout en ouvrant une nouvelle phase du partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Russie.

Photo : VNA/CVN

Au cours de son séjour, le Premier ministre Lê Minh Hung a participé à près d’une vingtaine d’activités bilatérales et multilatérales. Il s’est notamment entretenu avec le président russe Vladimir Poutine, a rencontré le dirigeant de la République du Tatarstan et a reçu les dirigeants du Fonds d’investissement direct de Russie ainsi que de plusieurs grands groupes industriels russes.

Le chef du gouvernement vietnamien a également prononcé des discours lors de la session plénière du Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, au Forum des affaires ASEAN - Russie et lors du programme de promotion des investissements Vietnam - Russie.

Les interventions du Premier ministre vietnamien à la session plénière et aux forums, ont systématiquement suscité des réactions positives et enthousiastes de la part des invités de haut rang. Il a partagé l'analyse perspicace et objective du Vietnam sur la situation régionale et internationale, ainsi que sur les questions que l'ASEAN et la Russie doivent aborder conjointement.

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Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné que le message porté par Lê Minh Hung, fondé sur le dialogue, la coopération, la confiance mutuelle, le règlement pacifique des différends et le respect du droit international, avait été particulièrement apprécié par les dirigeants des pays participants. Selon lui, ces principes constituent des valeurs essentielles susceptibles de guider les relations internationales dans un contexte mondial marqué par de nombreuses incertitudes.

À cette occasion, le Premier ministre Lê Minh Hung a également annoncé que le Vietnam accueillerait le Sommet des jeunes diplomates ASEAN-Russie en 2027, témoignant ainsi de son engagement envers la prochaine génération et renforçant la confiance et les liens entre les deux régions.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le ministre russe du Développement économique, Maxim Reshetnikov, a souligné que le Vietnam figurait parmi les membres les plus actifs de l’ASEAN et jouait un rôle important dans l’élaboration de l’agenda économique régional. Il a également qualifié le pays d’économie dynamique et de passerelle stratégique pour l’accès des entreprises russes au marché de l’Asie du Sud-Est.

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Il a rappelé que l'accord commercial entre le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEE) avait servi de modèle pour lancer des négociations similaires avec d'autres pays de la région, comme l'Indonésie.

De son côté, Ekaterina Koldunova, directrice du Centre ASEAN de l’Université des relations internationales MGIMO, a estimé que les propositions avancées par le Premier ministre vietnamien lors du Forum des affaires ASEAN-Russie correspondaient aux besoins actuels en matière de commerce, de transport et de coopération économique. Ces propositions concernent la durabilité des chaînes de valeur, le développement des liens commerciaux et la logistique. La responsable a également cité le Vietnam comme un exemple de coopération dans le domaine de l'énergie.

Sur le plan économique, la visite a été marquée par la signature d’un protocole d’accord entre la Chambre de commerce et d’industrie du Tatarstan et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI). Selon le président de la VCCI, Ho Sy Hung, cet accord vise à renforcer les échanges entre les communautés d’affaires des deux pays et à favoriser une meilleure connaissance mutuelle des opportunités d’investissement.

Sur le plan bilatéral, l’entrevue entre le Premier ministre Lê Minh Hung et le président Vladimir Poutine le 18 juin a constitué le moment fort de la visite. Le président russe a réaffirmé que le Vietnam demeurait un partenaire de premier plan et un intermédiaire crucial pour les initiatives russes dans la région. Les deux dirigeants ont convenu d'accélérer les discussions pour la mise en œuvre du projet de la centrale nucléaire de Ninh Thuân 1, confirmant que l'énergie, le pétrole, le gaz et le nucléaire civil constituaient des piliers majeurs de la relation bilatérale.

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Dans ce contexte, les dirigeants des groupes énergétiques Rosatom et Zarubezhneft ont confirmé le caractère stratégique de leurs projets au Vietnam. Le directeur général de Zarubezhneft, Sergueï Koudriachov, a proposé d’étendre la coopération à l’éolien offshore, aux énergies renouvelables ainsi qu’à des projets conjoints dans des pays tiers. Par ailleurs, le directeur général du Fonds d’investissement direct de Russie, Kirill Dmitriev, a exprimé sa volonté de renforcer les investissements russes au Vietnam, notamment dans les secteurs du tourisme, des infrastructures de loisirs et des services.

Malgré un programme particulièrement dense, le Premier ministre vietnamien a également visité une exposition industrielle du Tatarstan et rencontré des représentants de la communauté vietnamienne en Russie. Il a salué leur solidarité ainsi que le rôle des associations locales dans la préservation de l’identité culturelle vietnamienne et leur contribution au développement du pays.

En conclusion, la participation du Premier ministre Lê Minh Hung au Sommet commémoratif du 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie s’est achevée sur un bilan positif, contribuant au renforcement du partenariat entre l’ASEAN et la Russie ainsi qu’à l’approfondissement des relations vietnamo-russes.

Elle a démontré le soutien indéfectible du Vietnam à la Russie et aux relations ASEAN - Russie. Ce déplacement a également mis en lumière la contribution positive du Vietnam au renforcement du rôle central de l'ASEAN dans la région, tout en favorisant les échanges bilatéraux de haut niveau. Il a ainsi apporté une contribution précieuse au développement socioéconomique de chaque pays dans la nouvelle période, ainsi qu'à la paix, à l'amitié et à la coopération dans la région et dans le monde.

VNA/CVN