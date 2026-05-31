Le Vietnam souhaite approfondir sa coopération avec la BAD, l’OMS et les entreprises philippines

Dans le cadre de sa visite d’État aux Philippines, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a rencontré dans l’après-midi du 31 mai (heure locale) des représentants de plusieurs organisations et entreprises basées aux Philippines.

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Lors de sa rencontre avec Masato Kanda, président de la Banque asiatique de développement (BAD), Tô Lâm a réaffirmé l’importance que le Vietnam attache à sa coopération avec la BAD et son souhait d’approfondir davantage ce partenariat dans cette nouvelle phase de développement.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que le Vietnam et la BAD entretiennent depuis longtemps un partenariat de développement fondé sur la confiance et l’efficacité, grâce notamment à un soutien financier, technique et stratégique, le dirigeant vietnamien a souhaité que la BAD continue d’accompagner le pays dans la promotion d’une croissance durable, le renforcement de la compétitivité de son économie, l’amélioration de sa résilience face aux défis mondiaux et la réalisation de ses objectifs de développement à long terme.

Le président de la BAD a réaffirmé l’engagement de son institution à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de ses objectifs de développement à long terme, notamment à travers le renouvellement du modèle de croissance, le renforcement de la compétitivité, le développement du secteur privé, la transition verte et l’intégration régionale.

Rencontrant Saia Ma’u Piukala, directeur régional pour le Pacifique occidental de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tô Lâm a salué le rôle de l’OMS aux niveaux mondial et régional dans l’appui aux pays pour le renforcement de leurs systèmes de santé ainsi que pour la protection et les soins de la population, y compris au Vietnam.

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Afin d’améliorer progressivement la qualité des soins de santé et de renforcer les capacités de réponse aux futures urgences sanitaires, le dirigeant vietnamien a exprimé le souhait de continuer à bénéficier du soutien technique et des conseils spécialisés de l’OMS pour améliorer l’élaboration des politiques publiques et l’organisation du système de santé.

Saia Ma’u Piukala a réaffirmé la volonté de l’OMS de poursuivre sa coopération avec le Vietnam dans la prévention et le contrôle des maladies, le renforcement des capacités de prévision, de surveillance et de détection des épidémies, la réponse aux urgences sanitaires et la garantie de la sécurité sanitaire.

Lors de sa rencontre avec Tristan Aboitiz, président et directeur général du groupe Aboitiz Foods, Tô Lâm a salué les activités du groupe dans plusieurs secteurs répondant directement aux besoins de développement du Vietnam, tels que l’énergie, l’agroalimentaire, les infrastructures, la finance, l’immobilier industriel ainsi que les données et l’intelligence artificielle, contribuant ainsi à renforcer la coopération économique substantielle entre le Vietnam et les Philippines.

Photo : VNA/CVN

Estimant que les domaines d’intérêt du groupe correspondent aux priorités de développement du Vietnam, il a encouragé Aboitiz Foods à étudier des projets de coopération dans les secteurs de l’énergie durable et à faibles émissions, ainsi que dans l’agriculture verte, l’agriculture intelligente, la traçabilité, l’hygiène alimentaire, les chaînes de valeur durables et la sécurité alimentaire au sein de l’ASEAN.

Tristan Aboitiz a exprimé son souhait de poursuivre l’élargissement de ses investissements dans des secteurs correspondant aux priorités de développement du Vietnam.

Rencontrant Chin Yin Ong, co-présidente et directrice des ressources organisationnelles du groupe Grab, Tô Lâm a salué les activités et les contributions de Grab au Vietnam, notamment dans le développement du commerce électronique et l’accélération de la transformation numérique au bénéfice des particuliers et des entreprises.

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Le dirigeant vietnamien a salué les orientations de développement de Grab, en phase avec les besoins et les tendances du Vietnam. Il a encouragé l’entreprise à participer aux projets de villes intelligentes, au développement des transports publics, à la promotion du tourisme et de la gastronomie vietnamiens sur sa plate-forme, ainsi qu’au renforcement des compétences numériques de la population.

Chin Yin Ong a affirmé que Grab poursuivrait ses investissements et ses activités à long terme au Vietnam afin de servir la population et de contribuer aux grandes orientations et stratégies de développement du pays.

VNA/CVN