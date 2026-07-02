Venezuela : les secouristes vietnamiens redoublent d'efforts pour retrouver des survivants

Le 1 er juillet (heure locale), les équipes de l'Armée populaire et de la Police populaire du Vietnam ont poursuivi leurs opérations de recherche et de sauvetage à Playa Grande, dans l'État de La Guaira, la zone la plus durement touchée par le puissant double séisme qui a frappé le Venezuela.

>> Les secouristes vietnamiens récupèrent les corps de 11 victimes au Venezuela

>> Le bilan du double séisme au Venezuela s'alourdit à 2.295 morts et plus de 11.000 blessés

>> Équipe de secours du Vietnam au Venezuela : "l’impératif du cœur" au-delà de tout

Cette localité, caractérisée par de nombreux immeubles construits à flanc de colline, a subi d'importants effondrements. Le général de division Pham Van Ty, chef de la délégation vietnamienne, a appelé les secouristes à poursuivre leur "course contre la montre" en faisant preuve d'un grand sens des responsabilités, d'un esprit de solidarité internationale et d'un engagement sans faille en soutien au peuple vénézuélien.

Photo : BCA/CVN

Dans des conditions particulièrement difficiles, les forces de l'armée et de la police travaillent en étroite coordination. Réparties en plusieurs équipes et appuyées par des équipements spécialisés, elles poursuivent les recherches afin de localiser les personnes encore ensevelies dans les meilleurs délais. Les sauveteurs mettent à profit leur expérience acquise lors de précédentes missions de secours au Vietnam.

Les chiens de recherche sont déployés en premier pour repérer les zones où pourraient se trouver des victimes. Les équipes du génie utilisent ensuite des détecteurs acoustiques et des radars capables de traverser les murs afin de localiser précisément les personnes ensevelies avant d'engager les opérations d'extraction.

Les recherches ont également été étendues à de nouveaux secteurs à la demande des familles des victimes. Parallèlement, l'équipe médicale continue de prodiguer des soins aux habitants dans un poste médical avancé.

Le lieutenant-colonel Nguyen Le Cuong, chef adjoint du service de lutte contre les incendies et de sauvetage de la Police de Hanoï, a souligné que l'expérience acquise lors des opérations de secours montre toute l'importance d'une analyse minutieuse de la situation avant le lancement des interventions.

Selon les dernières informations, la délégation vietnamienne a identifié, le 1er juillet, seize sites où des victimes étaient piégées. Les opérations menées sur neuf d'entre eux ont permis de retrouver les corps de victimes, portant à 23 le nombre total de personnes retrouvées en deux jours de mission. Les recherches sur les sept autres sites ont été confiées aux autorités locales.

Il s'agit de la troisième mission humanitaire internationale de l'Armée populaire et de la Police publique du Vietnam. La délégation vietnamienne mobilisée au Venezuela compte 124 membres.

Le même jour, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a décrété un deuil national de sept jours en hommage aux victimes du double séisme.

Le deuil national est entré en vigueur à 18 heures, heure locale, le 1er juillet. Dans son message, la cheffe de l'État par intérim a exprimé sa solidarité envers les familles endeuillées et réaffirmé l'engagement des autorités à accompagner et protéger les populations sinistrées.

A rappeler que les deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le Venezuela le 24 juin ont fait s’écrouler des centaines de bâtiments, endommageant le principal aéroport du pays.

Le même jour, le président de l'Assemblée nationale, Jorge Rodriguez, a annoncé qu'au 1er juillet, le bilan des deux séismes survenus le 24 juin s'élevait à 2.295 morts et plus de 11.000 blessés.

VNA/CVN