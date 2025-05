Des journalistes à Gaza demandent à la communauté internationale de protéger les professionnels des médias

Photo : CTV/CVN

La manifestation a été organisée par le Syndicat des journalistes palestiniens pour marquer la Journée mondiale de la liberté de la presse. Les journalistes se sont rassemblés au complexe médical Nasser de la ville et ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Stop Killing Journalists" (Arrêtez de tuer les journalistes).

Dans un discours prononcé lors de la manifestation, Tahseen Al-Astal, directeur adjoint du syndicat, a accusé Israël de commettre "un crime contre les journalistes palestiniens en les tuant directement et en détruisant leurs maisons".

Tahseen Al-Astal a estimé qu'"en raison de l'absence totale de garanties de sécurité, de la destruction des institutions de presse et de la privation des outils de travail les plus élémentaires", la situation des médias à Gaza est l'une des "plus dangereuses au monde".

Affirmant que l'occupation israélienne est entièrement responsable de ces crimes, il a appelé les institutions internationales à prendre des mesures sérieuses pour "faire en sorte que les assassins rendent compte de leurs actes".

Depuis le début de la guerre de Gaza, le 7 octobre 2023, Israël a tué 212 journalistes, en a blessé 409 et en a arrêté 48 autres, a rapporté samedi 3 mai le bureau des médias du Hamas.

Xinhua/VNA/CVN