Naufrage à Phu Quôc

Une prise en charge hautement spécialisée pour la victime la plus grave

La victime la plus gravement blessée dans le naufrage d'un bateau touristique survenu à Phu Quôc a été transférée à l'hôpital Cho Rây après une intervention d'urgence réalisée sur place et une évacuation médicale par voie aérienne.

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Photo : VNA/CVN

Dans l'après-midi du 13 juillet, la victime la plus gravement blessée dans le naufrage d'un bateau touristique à Phu Quôc (province d'An Giang) a été transférée à l'hôpital Cho Rây afin d'y poursuivre un traitement spécialisé.

Le docteur Trân Thanh Linh, chef du service de réanimation de l'hôpital Cho Rây, a indiqué que, dans la matinée du 12 juillet, une équipe de médecins de l'hôpital, munie d'équipements médicaux modernes, s'était rendue à l'hôpital Sun Serenia Hospital à Phu Quôc pour participer à une concertation médicale, évaluer l'état du patient et lui prodiguer des soins d'urgence.

La victime, un homme, souffrait d'une insuffisance respiratoire sévère due à une noyade, d'un état de choc, de multiples traumatismes et d'une hémorragie cérébrale. Elle présentait également des pathologies préexistantes, notamment un diabète et un infarctus aigu du myocarde provoqué par une occlusion d'une artère coronaire.

Après avoir évalué les bénéfices et les risques, les médecins ont décidé de pratiquer en urgence une revascularisation coronaire directement à Phu Quôc. "Il s'agissait d'une intervention particulièrement complexe en raison de lésions coronariennes compliquées et des nombreuses pathologies associées du patient. L'utilisation d'anticoagulants augmentait le risque d'hémorragie cérébrale", a ajouté le docteur Trân Thanh Linh.

Après plus de deux heures d'intervention, l'équipe médicale de l'hôpital Cho Rây est parvenue à rétablir la circulation dans l'artère coronaire et à poser un stimulateur cardiaque temporaire afin de stabiliser l'état hémodynamique du patient.

Une fois son état provisoirement stabilisé, les médecins ont proposé son transfert par voie aérienne vers l'hôpital Cho Rây pour la poursuite du traitement. Afin de garantir sa sécurité durant le transport, ils ont mis en place un dispositif complet de réanimation comprenant un respirateur, des équipements de surveillance et un dispositif de recours à l'ECMO en cas de besoin.

Photo : VNA/CVN

À son arrivée à l'hôpital Cho Ray, l'état du patient demeurait très grave, bien que ses paramètres hémodynamiques et son oxygénation sanguine montrent des signes d'amélioration. La direction de l'hôpital prévoit de poursuivre une concertation multidisciplinaire et de mobiliser toutes les ressources nécessaires afin de mettre en œuvre les traitements spécialisés susceptibles d'offrir au patient les meilleures chances de rétablissement.Par ailleurs, le Centre médico-légal de Hô Chi Minh-Ville a reçu les dépouilles de 15 victimes de ce grave accident.

VNA/CVN