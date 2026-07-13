Accélérer la reconquête des canaux et le relogement de 41.500 foyers

Dans le cadre de son programme de réaménagement urbain, Hô Chi Minh-Ville prévoit de reloger plus de 41.500 foyers vivant sur ou le long des rivières, canaux et arroyos entre 2026 et 2030. Cette politique vise à restaurer les cours d'eau et améliorer les infrastructures urbaines.

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Photo : VNA/CVN

Le projet de rénovation de la rive nord du canal Dôi constitue l'une des principales opérations engagées par la municipalité. Lancé en août 2025 pour un investissement de plus de 7.300 milliards de dôngs, il s'étend sur près de 4,3 kilomètres. Les travaux comprennent notamment le dragage du canal, la construction de quais de protection et l'élargissement de plusieurs axes routiers.

Selon le Comité de gestion des projets d'infrastructures urbaines de Hô Chi Minh-Ville, le chantier est réparti en trois lots réalisés simultanément. Après près d'un an de travaux, plusieurs sections de quais sont achevées, tandis que le dragage, la consolidation des berges et l'élargissement des voiries se poursuivent. Certaines infrastructures devraient être mises en service dès 2026.

Notamment, plus de 75% du budget du projet sont consacrés aux indemnisations, à l'accompagnement des ménages concernés et au relogement. Au-delà des infrastructures, l'objectif est de traiter durablement le problème des habitations construites le long des canaux, à l'origine de nombreuses difficultés environnementales et hydrauliques.

La réalisation de nouveaux quais et le dragage du canal devraient améliorer la circulation de l'eau, limiter l'envasement, réduire les rejets directs d'eaux usées et contribuer à l'amélioration du paysage urbain.

Pour les autorités municipales, ce projet s'inscrit dans un programme plus vaste de réaménagement des quartiers riverains visant à réduire les risques d'inondation, mieux contrôler les effets des marées et restaurer les écosystèmes urbains.

Stratégie de développement durable

Selon Vo Van Minh, membre du Comité central du Parti, vice-secrétaire du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, la réhabilitation des quartiers situés sur et le long des rivières, canaux et arroyos ne relève pas uniquement de l'aménagement urbain ou du développement des infrastructures. Elle constitue également un vaste programme destiné à renforcer la protection sociale, à améliorer l'environnement et à élever la qualité de vie des habitants, tout en créant de nouveaux moteurs de développement pour la métropole. Il a souligné que ces projets devaient être mis en œuvre de manière coordonnée, dans le respect du calendrier fixé, tout en levant les obstacles liés aux procédures administratives, aux mécanismes de financement et à la mobilisation des ressources.

Le relogement des habitations empiétant sur les rivières et les canaux afin de rétablir leurs zones de protection constitue un enjeu majeur pour le développement durable de la ville. L'élargissement des espaces en eau, le rétablissement des écoulements et le développement progressif des réseaux de collecte des eaux usées devraient améliorer la qualité de l'eau, renforcer les capacités de drainage et favoriser la création d'espaces verts et de promenades publiques le long des canaux.

Les autorités soulignent également la nécessité de privilégier le relogement des habitants dans des logements disponibles à proximité des zones concernées, afin de préserver leurs conditions de vie et leurs moyens de subsistance tout en limitant les perturbations liées au déménagement. Les réhabilitations des canaux Nhiêu Lôc - Thi Nghè, Tân Hoa - Lo Gôm et Tàu Hu - Bên Nghe ont démontré qu'une fois les écoulements rétablis et l'environnement assaini, le paysage urbain se transforme et de nouveaux espaces publics voient le jour. Ces résultats confortent Hô Chi Minh-Ville dans sa volonté de poursuivre la restauration progressive de son vaste réseau de rivières et de canaux.

VNA/CVN