Naufrage : des médecins de l'hôpital Cho Rây dépêchés à Phu Quôc pour secourir les victimes

Des médecins de l'hôpital Cho Rây, à Hô Chi Minh-Ville, se sont rendus à Phu Quôc avec du matériel de réanimation afin de prendre en charge les victimes grièvement blessées lors du naufrage d'un bateau touristique survenu dans l'après-midi du 11 juillet.

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Photo : VNA/CVN

Le matin du 12 juillet, un représentant de l'hôpital Cho Rây a indiqué que l'établissement avait dépêché en urgence du personnel médical, des véhicules et du matériel de réanimation à Phu Quôc afin de participer aux soins des victimes.

Dès que l'hôpital a été informé du drame, l'équipe de médecins et d'infirmiers déjà présente à Phu Quôc dans le cadre d'une mission d'appui à l'hôpital local a été envoyée à l'Hôpital international Sun Group pour coordonner son intervention avec les équipes médicales sur place et assurer les soins intensifs ainsi que la réanimation de deux patients grièvement blessés.

Parallèlement, l'hôpital a mis en place une plateforme de téléconsultation réunissant les responsables des services de réanimation, de cardiologie interventionnelle et de neurologie. Ces spécialistes ont embarqué sur un vol à 5h00 le 12 juillet à destination de Phu Quôc afin de participer directement à la prise en charge des blessés.

Pour permettre une intervention rapide, l'équipe a acheminé un appareil d'ECMO (oxygénation extracorporelle par membrane) et ses accessoires, des membranes d'ECMO, des seringues pour médicaments, des dispositifs de thrombectomie, des ballons à élution médicamenteuse destinés aux interventions coronaires, des respirateurs, des aspirateurs médicaux spécialisés ainsi que des antibiotiques à large spectre, notamment le méropénem et le linézolide.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, deux patients se trouvent en soins intensifs. Le premier, un homme âgé de 45 à 50 ans, a été admis dans le coma, en état d'hypotension, puis intubé et placé sous ventilation mécanique.

Les examens ont révélé une légère hémorragie sous-arachnoïdienne, des fractures des côtes gauches, des lésions du parenchyme pulmonaire à la base des poumons, une suspicion de lésions coronariennes et myocardiques d'origine traumatique, ainsi que des déséquilibres glycémiques et électrolytiques.

Le second patient, né en 1987, est conscient, réactif et présente des signes vitaux stables, mais nécessite une assistance respiratoire par oxygène.

L'hôpital coordonne également ses efforts avec l'hôpital provincial de Kiên Giang afin d'acheminer du sang et du matériel médical supplémentaire à Phu Quôc pour faire face à d'éventuels besoins. Par ailleurs, en concertation avec le Service provincial de la santé d'An Giang, il a été décidé de conserver les corps des victimes dans une chambre froide en attendant les procédures des autorités compétentes. Une dizaine de dépouilles devraient ensuite être transférées à la morgue de l'hôpital Cho Rây.

L'accident s'est produit vers 13h00 le 11 juillet lorsqu'une vedette rapide transportant 32 touristes, trois membres d'équipage et un guide touristique a chaviré sous l'effet d'une mer agitée, à environ 400 m de la côte, alors qu'il assurait la liaison entre l'île de Hon Mây Rut Ngoai et le port d'An Thoi. Le drame a coûté la vie à 15 touristes.

Nguyên Tùng/CVN