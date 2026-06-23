L'atout concurrentiel de Hô Chi Minh-Ville dans les services mondiaux

Grâce aux opportunités créées par la fusion administrative, Hô Chi Minh-Ville ambitionne de devenir une mégapole dotée d'un centre de services moderne et à forte valeur ajoutée dans la région. Il s'agit à la fois d'un pilier stratégique de son modèle de croissance et d'une condition essentielle pour affirmer sa position dans la chaîne de services mondiale.

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Photo : VNA/CVN

Le secteur des services demeure le principal moteur de la croissance de Hô Chi Minh-Ville, représentant environ 51% de son PIB régional après la fusion administrative. Avec une superficie de plus de 6.772 km², une population d'environ 14 millions d'habitants et un PIB régional d'environ 120 milliards d’USD, équivalent à celui de nombreuses mégapoles mondiales, la ville possède de nombreux atouts pour devenir un centre de services majeur dans la région.

Selon le docteur Dô Thiên Anh Tuân, de la Fulbright School of Public Policy and Management, la croissance démographique, l'augmentation des revenus et l'amélioration du niveau de vie créent un vaste marché de consommation. Auparavant, Hô Chi Minh-Ville était en tête du pays en termes de chiffre d'affaires total des ventes au détail de biens et services. Suite à la fusion, la taille du marché a considérablement augmenté grâce à l'intégration des deux autres localités. La ville actuelle ambitionne de devenir une plateforme de distribution, à la pointe des tendances de consommation nationales.

Ce nouvel espace de développement offre également des avantages considérables en matière de logistique, de transport maritime, de commerce international et de tourisme. La ville dispose actuellement d'un réseau de 99 ports maritimes, dont le complexe portuaire en eau profonde de Cai Mep-Thi Vai, qui figure parmi les principaux ports de la région et peut accueillir de grands navires de charge. En 2025, le système portuaire de la ville a traité plus de 24 millions d'EVP de marchandises, la plaçant au 8e rang mondial.

Selon Dinh Xuân Khanh, directeur du Centre logistique de Tân Cang de Saigon, le volume de marchandises transitant par le système portuaire de la ville pourrait atteindre 26 à 27 millions d'EVP d'ici 2030 si des mécanismes sont mis en place pour attirer le fret international en transbordement. Par ailleurs, la logistique touristique représente un secteur prometteur, avec l'augmentation constante du nombre de navires de croisière internationaux faisant escale dans les ports de la région de Bà Ria-Vung Tàu.

Dans ses objectifs de développement, le nouveau Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville et son système portuaire constitueront le pilier central, en lien avec des pôles de services stratégiques tels que la logistique maritime, l'information et la communication, les sciences, les technologies et l'innovation, le tourisme, la santé et l'éducation.

Photo : Tân Dat/CVN

Si ces opportunités sont pleinement exploitées, Hô Chi Minh-Ville a le potentiel de devenir un centre de services de premier plan en Asie du Sud-Est au cours des prochaines décennies.

Nécessité urgente de lever les obstacles

Malgré son potentiel considérable et son important potentiel de développement, le secteur des services de Hô Chi Minh-Ville reste largement à la traîne par rapport aux grands centres de services de la région.

À titre d'exemple, Vu Doàn Thai Long, chef de projet senior chez Roland Berger Vietnam, a déclaré : "La part du secteur des services dans le PIB régional de la ville est passée de 40% en 2010 à 51% en 2025, dépassant officiellement le secteur industriel. Cependant, ce chiffre demeure bien inférieur à ceux de Bangkok (88%), Singapour (71%) ou Kuala Lumpur (70%)".

Selon Vu Doàn Thai Long, les infrastructures de connectivité limitées, la persistance des modèles économiques traditionnels, la forte proportion de PME et la faible compétitivité constituent des freins importants au développement de services de haute qualité.

Par ailleurs, la transition vers des services à forte valeur ajoutée est lente. L'économie des services reste fortement dépendante du commerce, de l'immobilier et des médias, au détriment de la finance, des technologies, de l'innovation ou des services transfrontaliers.

Photo : Tân Dat/CVN

Dans le secteur de la logistique et du financement maritime, la majeure partie de la valeur ajoutée reste exportée. Les services à forte valeur ajoutée, tels que le financement du commerce international, l'assurance maritime, le courtage de transport et la gestion des risques, sont toujours principalement assurés par les places financières internationales. Environ 80 à 90% des transactions financières liées aux importations, aux exportations et à la logistique dans la région sont encore réalisées à Singapour ou à Hong Kong (Chine). Le Vietnam ne conserve qu'environ 4 à 5% de la valeur des transactions maritimes.

Définition de trajectoires de développement claires

Pour surmonter ces limitations, le plan visant à faire de la ville un pôle de services majeur pour le pays et la région, grâce à des industries de services haut de gamme, modernes et à forte valeur ajoutée, a défini des trajectoires de développement et des objectifs clairs pour chaque étape.

La période 2025-2030 est consacrée à la consolidation des bases, au perfectionnement des mécanismes et des politiques, et à la levée des obstacles. Elle vise à optimiser l'écosystème de services et à renforcer la compétitivité à l'échelle asiatique. D'ici 2035-2040, la ville ambitionne de devenir un pôle de services de premier plan en Asie, avant de viser le statut de pôle de services mondial d'ici 2045. Le plan prévoit que le secteur des services contribuera à hauteur de 70 à 75% au PIB régional d'ici 2040.

La ville mettra en œuvre un ensemble complet de solutions. Sur le plan institutionnel, elle continue de profiter de mécanismes spécifiques afin de créer un environnement d'investissement mais aussi plus transparent, favorable et compétitif. L'expert économique, le docteur Lê Ba Chi Nhân, estime que Hô Chi Minh-Ville doit optimiser les mécanismes prévus par la résolution 260/2025/QH15 et les politiques amendées afin d'accélérer la construction du Centre financier international de Thu Thiêm ; finaliser rapidement le cadre juridique pilote pour la fintech, la finance verte et les services financiers transfrontaliers ; et mettre en place des politiques fiscales et de visas préférentielles pour attirer les experts internationaux.

Photo : Tân Dat/CVN

Concernant les infrastructures, une série de projets stratégiques sont en cours de développement, tels que le pont Thu Thiêm 4, la ligne ferroviaire Thu Thiêm-Long Thành, les rocades 3 et 4, ainsi qu'un système logistique moderne relié au port de Cân Gio et au pôle portuaire de Cai Mep-Thi Vai, contribuant ainsi à réduire les coûts logistiques à moins de 15% du PIB.

Par ailleurs, la ville considère la formation et l'attraction de ressources humaines hautement qualifiées comme un facteur déterminant. Des secteurs tels que la fintech, l'intelligence artificielle, la logistique, la santé et l'éducation seront prioritaires pour le développement des ressources humaines, conformément aux normes internationales. La résolution du Ier Congrès du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, pour la période 2025-2030, a désigné les services comme l'un des axes stratégiques de croissance de la localité dans sa nouvelle phase de développement. Forte de plans, de feuilles de route et d'une détermination sans faille, la ville concrétise progressivement son ambition de devenir un centre de services moderne et compétitif à l'échelle mondiale, jouant un rôle moteur dans le développement du Vietnam à l'ère nouvelle.

Tân Dat/CVN