Danemark : le champagne du mariage de Lady Diana et du prince Charles ne trouve pas preneur

>> Un rare champagne du mariage de Lady Diana et du prince Charles aux enchères au Danemark
|Un magnum de champagne servi lors du mariage de la princesse Diana et du prince Charles en 1981, exposé près de Copenhague le 28 novembre.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Estimée entre 68.000 et 80.000 euros, cette bouteille qualifiée d'"unique et très spéciale" par la maison Bruun Rasmussen n'a pas été vendue, a-t-elle indiquée sur son site internet.
La bouteille, qui appartient à un collectionneur privé qui veut rester anonyme, avait été étiquetée à l'occasion de son mariage avec le prince Charles, qui avait eu lieu le 29 juillet 1981 et rassemblé des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.
En 2004 déjà, un magnum de champagne n'avait pas trouvé preneur lors d'une vente aux enchères au Royaume-Uni.
Quatre ans plus tard, la maison Heritage Auction avait venu un magnum de ce millésime pour environ 12.000 de dollars.
AFP/VNA/CVN