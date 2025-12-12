Danemark : le champagne du mariage de Lady Diana et du prince Charles ne trouve pas preneur

Un rare magnum de Dom Pérignon Vintage 1961 servi lors du mariage de Lady Diana avec le prince de Galles en 1981 n'a pas trouvé preneur lors d'une vente aux enchères jeudi 11 décembre au Danemark.

Photo : AFP/VNA/CVN

Estimée entre 68.000 et 80.000 euros, cette bouteille qualifiée d'"unique et très spéciale" par la maison Bruun Rasmussen n'a pas été vendue, a-t-elle indiquée sur son site internet.

La bouteille, qui appartient à un collectionneur privé qui veut rester anonyme, avait été étiquetée à l'occasion de son mariage avec le prince Charles, qui avait eu lieu le 29 juillet 1981 et rassemblé des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.

En 2004 déjà, un magnum de champagne n'avait pas trouvé preneur lors d'une vente aux enchères au Royaume-Uni.

Quatre ans plus tard, la maison Heritage Auction avait venu un magnum de ce millésime pour environ 12.000 de dollars.

AFP/VNA/CVN



