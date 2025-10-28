Une centaine de TGV perturbés sur la ligne Sud-Est après un acte de vandalisme

Le trafic des trains à grande vitesse dans le Sud-Est est fortement perturbé le 27 octobre après un acte de vandalisme au sud de la gare de Valence, causant des perturbations pour une centaine de TGV selon les chiffres du ministère des Transports.

Photo : AFP/VNA/CVN

En plein milieu des vacances scolaires de la Toussaint, de nombreuses annulations et retards allant jusqu'à sept heures, étaient à déplorer le 27 octobre.

Le retour à la normale est "prévu" le 28 octobre "dans la matinée", a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué le 27 octobre vers 13 heures, alors que de nombreux TGV entre Paris et Marseille, Montpellier ou Nice, ont d'ores et déjà été supprimés. En revanche, les perturbations ne concernent pas la ligne entre Paris et Lyon.

Des agents ont découvert un départ de feu sur des câbles au sud de Valence tôt le 27 octobre, a expliqué SNCF Réseau. En tout, ce sont "16 câbles" qui doivent être remplacés "sur 25 mètres", précise l'entreprise, ajoutant que "les câbles de remplacement sont en cours d'acheminement".

"Une vingtaine d’agents" sont "à pied d’oeuvre", et ce "jusqu’au milieu de la nuit s’il le faut" pour rétablir une circulation normale "demain à la première heure" a affirmé Frédéric Guichard, directeur des opérations Sud-EST SNCF Réseau, lors d'un point presse près du lieu du sabotage, à Saint-Marcel-lès-Valence, au sud de la gare de Valence TGV.

Le dirigeant a précisé que "le feu a été mis directement dans les chambres de tirage des câbles", sorte de boîte en béton où sont tirées les câbles de fibre optique pour être connectés au réseau, sans disposer de "plus de précisions sur le mode opératoire".

Dans un premier temps confiée à la brigade de recherche de Romans-sur-Isère, l'enquête est désormais entre les mains de la section de recherches de Grenoble, a indiqué la gendarmerie de la Drôme. "Les enquêtes de gendarmerie viennent de se terminer", a annoncé Frédéric Guichard.

Report des voyages préférable

"Tous les TGV empruntent un autre itinéraire via la ligne classique afin d'éviter la zone de l'incident", ajoute la SNCF. Mais cette même ligne a elle aussi été l'objet d'un "vol de câble caténaire" dans la nuit du 26 au 27 octobre, et sa capacité est "très limitée", raison pour laquelle "seuls quelques trains seront détournés", a expliqué la SNCF, invitant les clients à "reporter leur voyage".

Gare de Lyon, à Paris, deux files d'environ 150 m pour l'accès aux bornes et au guichet de la gare se sont rapidement formées.

À la gare de Lyon Part-Dieu, les trains vers Marseille sont supprimés, tout comme des liaisons vers Luxembourg ou Le Havre.

À Marseille, gare Saint-Charles, plusieurs dizaines de voyageurs consultaient le 27 octobre au matin les panneaux d'affichage pour voir si leur train était maintenu ou annulé - comme pour Lyon Part Dieu, Nice, Paris, Lille Flandres, ou encore Nancy, a constaté un journaliste de l’AFP.

