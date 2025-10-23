République de Corée - Singapour : coopération en matière de cybersécurité

La République de Corée et Singapour ont convenu de collaborer étroitement pour apporter une réponse conjointe efficace à l'évolution des cyberactivités illicites, notamment aux vols de cryptomonnaies, et sur d'autres politiques liées à la cybersécurité, a annoncé le ministère sud-coréen des Affaires étrangères le 22 octobre.

Photo : Yonhap/CVN

Le premier dialogue sur la cyberpolitique s'est tenu le 21 octobre à Singapour, sous la conduite de Lee Tae-woo, ambassadeur pour les affaires internationales de cybersécurité au ministère des Affaires étrangères, et de Chua Kuan Seah, directeur général adjoint du développement à l'Agence de cybersécurité de Singapour.

Les deux parties ont partagé leurs analyses des récents cas de cybermenaces, notamment des tentatives de vol d'actifs virtuels, et ont examiné les profils de menaces des différents acteurs impliqués. Elles ont discuté de leurs politiques respectives en matière de cybersécurité et ont partagé leurs points de vue sur les tendances et pratiques connexes dans les secteurs public, privé et universitaire, ainsi que dans la recherche et le développement, entre autres.

Le dialogue a également porté sur le développement de l'écosystème de cybersécurité et sur l'accord bilatéral entre les deux pays concernant la certification de sécurité de l'Internet des objets (IoT), en vertu duquel les produits de sécurité IoT grand public sont mutuellement reconnus sans tests supplémentaires.

Les deux responsables ont également convenu de renforcer leur coopération pour l'établissement de normes internationales dans le domaine de la cybersécurité, notamment au sein des Nations unies et à d'autres niveaux multilatéraux.

VNA/CVN