La tempête tropicale Melissa se renforce lentement au Sud d'Haïti et de la Jamaïque

|La tempête tropicale Melissa deviendra un ouragan, selon le centre national des ouragans des États-Unis.
|Photo : CTV/CVN
À 09h00 GMT jeudi 23 octobre, le centre de la tempête se trouvait à environ 390 km au sud-sud-est de Kingston et à 485 km au sud-ouest de Port-au-Prince.
Melissa qui se déplace vers l'ouest-nord-ouest à environ 6 km/h devrait "apporter de fortes pluies et des inondations mortelles dans certaines parties de l'île d'Hispaniola et de la Jamaïque jusqu'au week-end", a mis en garde le NHC.
"Un mouvement lent vers le nord-ouest ou le nord est prévu au cours des prochains jours, suivi d'un virage vers l'ouest durant le week-end", prévoit l'agence américaine.
Les vents de force tempête tropicale s'étendent jusqu'à 185 km du centre de la tempête, a précisé le NHC.
"Un renforcement significatif est prévu d'ici vendredi soir et durant le week-end. Melissa devrait devenir un ouragan dans quelques jours", a indiqué le NHC qui, dans un précédent bulletin, prévoyait que la tempête tropicale se transforme en ouragan dès ce jeudi 23 octobre.
