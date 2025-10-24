La tempête tropicale Melissa se renforce lentement au Sud d'Haïti et de la Jamaïque

La tempête tropicale Melissa se déplaçait lentement jeudi matin 23 octobre dans le bassin des Caraïbes en direction de la Jamaïque et de Haïti et pourrait se renforcer d'ici vendredi soir 24 octobre et durant le week-end devenant un ouragan " dans quelques jours ", selon le centre national des ouragans des États-Unis (NHC).

>> Le typhon Podul rétrogradé en tempête tropicale, touche les côtes chinoises

>> Philippines : le bilan passe à 11 morts après le passage de la tempête Bualoi

>> Le typhon Matmo provoque des évacuations massives dans le Sud de la Chine

Photo : CTV/CVN

À 09h00 GMT jeudi 23 octobre, le centre de la tempête se trouvait à environ 390 km au sud-sud-est de Kingston et à 485 km au sud-ouest de Port-au-Prince.

Melissa qui se déplace vers l'ouest-nord-ouest à environ 6 km/h devrait "apporter de fortes pluies et des inondations mortelles dans certaines parties de l'île d'Hispaniola et de la Jamaïque jusqu'au week-end", a mis en garde le NHC.

"Un mouvement lent vers le nord-ouest ou le nord est prévu au cours des prochains jours, suivi d'un virage vers l'ouest durant le week-end", prévoit l'agence américaine.

Les vents de force tempête tropicale s'étendent jusqu'à 185 km du centre de la tempête, a précisé le NHC.

"Un renforcement significatif est prévu d'ici vendredi soir et durant le week-end. Melissa devrait devenir un ouragan dans quelques jours", a indiqué le NHC qui, dans un précédent bulletin, prévoyait que la tempête tropicale se transforme en ouragan dès ce jeudi 23 octobre.

AFP/VNA/CVN