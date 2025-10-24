TV5 Monde ressuscite les speakerines cet hiver

Disparus en France au début des années 90, les speakerines et speakers, présentateurs qui introduisaient les programmes à la télé, font leur retour cet hiver sur TV5 Monde, a annoncé la chaîne jeudi 23 octobre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ces speakerines et speakers présenteront de courtes pastilles intitulées "La pause" et conçues "comme une respiration entre les programmes et les écrans publicitaires, mêlant humour et spontanéité", indique TV5 Monde dans un communiqué, en détaillant de premières annonces faites en septembre.

"+La pause+ accompagnera le public en lui présentant ce qu'il pourra voir ensuite à l'antenne et sur la plateforme de streaming TV5Monde", poursuit la chaîne internationale.

Elle sera diffusée sur les chaînes de TV5 Monde en Europe à partir de cet hiver, puis étendue à tous les continents au printemps 2026.

"Dans l'esprit originel des speakerines, qui n'avaient pas d'expérience préalable de la présentation, "La pause" sera incarnée par des salariés qui feront leurs tout premiers pas à l'écran", souligne la chaîne.

Pour cela, un appel aux volontaires a été lancé, qui donnera lieu à "un casting début novembre".

En France, les speakerines (fonction quasi-exclusivement féminine) sont apparues dès l'essor de la télévision au début des années 50.

Au fil des ans, ces figures familières des téléspectateurs ont parfois accédé au rang de vedettes, comme Jacqueline Joubert et Catherine Langeais dans les années 50/60, Denise Fabre, Evelyne Dhéliat ou Evelyne Leclercq dans les années 70, puis Carole Varenne dans les années 80.

Quelques rares hommes ont occupé cette fonction, comme Olivier Minne au début des années 90. C'est à cette époque que les speakerines et speakers ont disparu de l'antenne, remplacés par des voix off.

Selon TV5 Monde, leur retour vise à "renforcer le lien direct et chaleureux avec les téléspectateurs".

Présidée par Kim Younes depuis octobre 2024, TV5 Monde est une chaîne francophone publique multilatérale, financée par la France, la Suisse, le Canada, le Québec, la Belgique et Monaco. Elle diffuse huit signaux distincts selon les zones de la planète auxquelles elle s'adresse.

AFP/VNA/CVN