Un voyage au cœur des cultures ethniques vietnamiennes

À l’occasion du 51 e anniversaire de la Libération du Sud et de la Journée internationale des travailleurs, le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam accueillera du 30 avril au 3 mai une série d’activités culturelles mettant à l’honneur les traditions des minorités ethniques des régions montagneuses du Nord du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Selon le Département de la culture des ethnies vietnamiennes, relevant du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, une série d'activités culturelles et touristiques intitulée "Point de rencontre des hautes terres" proposera au public une immersion dans les espaces culturels des communautés ethniques du Nord montagneux.

L’un des temps forts sera la reconstitution d’un marché traditionnel des hautes terres sous le thème "Couleurs de Lai Châu". Animé par des communautés ethniques venues des régions montagneuses du Nord, cet espace plongera les visiteurs dans l’ambiance des marchés hebdomadaires typiques des montagnes vietnamiennes.

Les visiteurs pourront assister à des spectacles de chants et de danses folkloriques, participer à des jeux traditionnels et découvrir les spécialités culinaires ainsi que les produits artisanaux des ethnies H’mông, Lu, Thai et Giay de la province de Lai Châu.

Une exposition photographique intitulée "L’effervescence des marchés des hautes terres" mettra également en valeur les paysages et les habitants de Lai Châu. Des démonstrations artisanales seront organisées autour de techniques traditionnelles telles que la fabrication du gâteau de riz gluant de forme ronde des H’mông, l’impression à la cire d’abeille sur tissu, la confection de galettes de riz chez les Giay ou encore le tissage traditionnel des Lu.

Le programme prévoit aussi la reconstitution de plusieurs rituels traditionnels illustrant la richesse des croyances populaires et des savoirs autochtones. Parmi eux figure la cérémonie du culte au dieu de la forêt de l'ethnie Giay, symbole du respect de la nature et de la protection des ressources forestières et hydriques. Un rituel consacré à l’esprit du buffle, pratiqué par l’ethnie Lu, sera également présenté afin d’honorer l’animal qui accompagne les populations locales dans les travaux agricoles.

Les visiteurs pourront par ailleurs découvrir l'artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dông Hô, originaire de la province de Bac Ninh et inscrit par l’UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Une trentaine d’œuvres représentant des scènes emblématiques de la vie rurale vietnamienne seront exposées.

En parallèle, les communautés ethniques vivant au sein du Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam continueront de proposer des démonstrations artisanales, des spectacles folkloriques et des présentations culinaires, offrant ainsi aux visiteurs une immersion dans la vie quotidienne des différentes ethnies du Vietnam.

VNA/CVN