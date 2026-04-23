Kim Hye-kyung participe au Festival de la culture et du tourisme sud-coréens 2026

Dans l’après-midi du 23 avril, en marge de la visite d’État au Vietnam du président sud-coréen Lee Jae Myung, son épouse, Kim Hye-kyung, a participé au "Festival de la culture et du tourisme sud-coréens 2026", organisé au centre commercial Lotte Mall Tây Hô, à Hanoï.

>> Vietnam et République de Corée intensifient leur coopération globale

>> Entrevue entre le Premier ministre Lê Minh Hung et le président sud-coréen Lee Jae Myung

>> Le président sud-coréen Lee Jae Myung reçu par le président de l’AN, Trân Thanh Mân

Photo : VNA/CVN

Cet événement, qui a attiré des centaines de participants, vise à promouvoir les échanges culturels et touristiques entre les deux pays.

En ouverture, Kim Hye-kyung a visité plusieurs espaces d’exposition consacrés à la gastronomie (K-Food), aux contenus culturels (K-Content), à la cosmétique (K-Beauty) et au patrimoine (K-Heritage). Moment marquant au stand K-Food, la Première dame, accompagnée de l’acteur sud-coréen Jung Il-woo - à l’affiche de la coproduction vietnamo-sud-coréenne "Mang me di bo" - et du chef renommé Ji Joon-hyuk, a participé à la préparation d’un bibimbap au beurre et à la pâte de piment gochujang ainsi que de "macarons au sésame noir", plats présentés dans le film Le Chef du tyran.

Organisé du 23 au 26 avril sous le slogan "Feel Your Korea", le festival propose également un "Hallyu Talkshow" réunissant l’acteur Jung Il-woo et le chanteur-youtubeur Quang Vinh.

Parallèlement, l’Office national du tourisme de République de Corée au Vietnam a présenté le programme "Hallyu Fan Tour", mettant en avant des destinations prisées par les amateurs de la vague coréenne, telles que les lieux de tournage de clips de K-pop ou encore des sites liés à l’e-sport.

La présence de la Première dame Kim Hye-kyung apporte non seulement une touche de prestige à cet événement, mais contribue également au succès global de la visite d’État du président Lee Jae Myung au Vietnam.

AFP/VNA/CVN