Le Vietnam devient la destination préférée des touristes australiens

Le Vietnam s’impose en 2026 comme une destination phare pour les touristes australiens grâce à son attractivité économique, sa richesse culturelle et l’essor de ses infrastructures touristiques.

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Photo : VNA/CVN

Selon le site spécialisé en voyages Escape (Australie), dans un contexte de fortes mutations du tourisme mondial, le Vietnam s’impose comme l’une des destinations les plus attractives pour les touristes australiens en 2026, susceptible de supplanter les voyages traditionnels vers l’Europe, devenus de plus en plus coûteux.

Les experts d’Escape estiment qu’en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et de la hausse des coûts en Europe, l’Asie en général et le Vietnam en particulier apparaissent comme des destinations idéales, sûres, accessibles et économiques. Le pays offre une combinaison remarquable de paysages naturels, de richesse culturelle, d’activités variées et d’une gastronomie attractive. Les vols directs d’une durée inférieure à 10 heures constituent un avantage concurrentiel majeur pour attirer les voyageurs australiens.

Selon un rapport récent de la plateforme Travel Agent Finder, le Vietnam a intégré pour la première fois le top 10 des destinations les plus recherchées en mars 2026, confirmant son attractivité croissante à l’échelle internationale.

De son côté, Expedia enregistre une forte hausse de la demande pour les villes balnéaires vietnamiennes. Nha Trang et Dà Nang dominent les destinations tendance en Asie avec une augmentation de 65% des recherches d’hébergement, suivies par Phu Quôc (+45%), dépassant plusieurs stations balnéaires réputées d’Indonésie et de Thaïlande.

Selon Sarah King, représentante d’Expedia, Nha Trang est considérée comme la "capitale balnéaire" du Vietnam grâce à ses longues plages, son climat ensoleillé toute l’année et son atmosphère relaxante, des atouts comparables à ceux recherchés autrefois en Méditerranée.

Outre ses ressources touristiques, le Vietnam bénéficie d’un avantage compétitif en termes de coûts et de diversité culturelle et culinaire. Les voyageurs peuvent profiter d’expériences gastronomiques variées à prix abordables, ainsi que de frais de transport et d’hébergement relativement faibles.

Les liaisons aériennes entre l’Australie et le Vietnam sont également très pratiques. Des vols directs relient Sydney, Melbourne, Brisbane et Perth à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, opérés par des compagnies telles que Vietnam Airlines, Qantas et VietJet Air, ouvrant des perspectives de croissance importantes pour le tourisme vietnamien.

Par ailleurs, le journal The Straits Times souligne que le Vietnam devient l’une des destinations majeures en Asie du Sud-Est, comme en témoigne l’intérêt croissant sur les réseaux sociaux et la forte progression du secteur touristique.

Le pays séduit par son riche patrimoine historique, ses paysages variés et ses coûts compétitifs. La culture de rue, la gastronomie et les services de bien-être attirent particulièrement les jeunes voyageurs régionaux.

Photo : VNA/CVN

En parallèle, de grands groupes hôteliers internationaux tels que Melia Hotels International et Hilton Hotels & Resorts développent leurs activités au Vietnam, notamment à Phu Quôc et Vung Tàu, afin d’accroître la capacité d’accueil. Le tourisme de bien-être connaît également une croissance notable dans les régions du Nord et du Centre.

Selon l’Administration nationale du tourisme du Vietnam, les recettes touristiques ont fortement progressé, passant de 1,34 milliard de dôngs en 1990 à 840.000 milliards en 2024. Après la pandémie de COVID-19, le Vietnam figure parmi les marchés les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est, avec une reprise atteignant environ 98% du niveau de 2019.

Au premier trimestre 2026, le pays a accueilli 6,76 millions de visiteurs internationaux (+12,4%), tirés notamment par les marchés chinois, sud-coréen et taïwanais.

VNA/CVN