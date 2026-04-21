Échappée belle à Da Phuc, bucolique alternative à Hanoï

Située en banlieue de Hanoï, la commune de Da Phuc développe progressivement son modèle de tourisme vert. Grâce à sa situation privilégiée le long de la rivière Cà Lô et à ses paysages ruraux paisibles, Da Phuc a tout pour devenir une destination de choix pour les courts séjours, offrant aux visiteurs l’opportunité de découvrir la beauté de la campagne du Nord du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Face à la demande croissante de tourisme vert et expérientiel, Da Phuc s’impose comme une nouvelle destination phare de la région de la capitale. La localité a récemment inauguré le concept "Tourisme vert à Da Phuc - Camping au bord de la rivière", un produit qui s’appuie sur les atouts naturels de ses paysages riverains, son patrimoine agricole et les valeurs traditionnelles d’un village ancestral.

L’espace le long de la rivière Cà Lô constitue le cœur de l’attrait touristique de Da Phuc. La rivière paisible, les vastes plaines alluviales et les pentes aérées des digues créent un cadre serein typique du delta du Nord.

Ces conditions idéales permettent la pratique de diverses activités de plein air, offrant aux visiteurs l’opportunité de se ressourcer au contact de la nature et de respirer l’air pur de la campagne.

L’une des activités les plus prisées est le camping au bord de la rivière. Les emplacements aménagés sont soigneusement organisés et se prêtent parfaitement aux pique-niques en famille, entre amis ou aux activités de cohésion d’équipe. On peut y planter sa tente, se détendre, prendre un repas en plein air et profiter du calme profond de la nature. À la tombée de la nuit, les berges se transforment en un havre de paix, offrant une détente absolue qui contraste fortement avec le rythme effréné de la vie urbaine.

De plus, une excursion en canoë sur la rivière Cà Lô est une manière agréable d’explorer les environs. Ses eaux calmes et ses rives rustiques permettent de faire un peu d’exercice tout en observant le quotidien simple des habitants. Champs, digues et maisons que l’on aperçoit à travers les arbres composent un tableau idyllique de la campagne environnante.

Un aspect essentiel du voyage à Da Phuc est la découverte de la vie agricole locale. Les visiteurs peuvent explorer des exploitations agricoles importantes, comme des fermes maraîchères et des champs de piments cultivés selon des méthodes respectueuses de l’environnement. Au-delà de la simple découverte des processus de production, les visiteurs peuvent participer à des tâches agricoles simples. Ces expériences pratiques permettent de mieux comprendre le dur labeur des agriculteurs et le rythme quotidien de la vie rurale.

Da Phuc, destination touristique en plein essor, privilégie la protection de l’environnement et la préservation des paysages naturels. Plutôt que de rechercher un développement massif, la localité privilégie des activités à échelle humaine afin de garantir un équilibre harmonieux entre tourisme et conservation de l’écosystème fluvial.

La communauté locale joue un rôle essentiel dans ce développement. Les habitants sont encouragés à participer activement en accueillant les visiteurs, en proposant des services, en fournissant des produits agricoles et en préparant des plats traditionnels. Cette approche permet non seulement de créer de nouvelles sources de revenus, mais aussi de garantir que le tourisme reste profondément ancré dans la culture autochtone.

En promouvant le tourisme vert, Da Phuc espère créer de nouvelles opportunités économiques pour la communauté tout en sensibilisant à la protection de l’environnement et à la préservation de la rivière Cà Lô. Ces activités touristiques sont conçues pour être en harmonie avec la nature, conformément aux objectifs de développement durable à long terme de Hanoï.

VNA/CVN