Un nouveau jalon dans les partenariats stratégiques globaux avec la Russie et la France

En amont de la prochaine tournée du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en France et en Russie, prévue du 7 au 12 septembre, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné l’importance historique et stratégique de ce déplacement.

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Photo : VNA/CVN

À l’invitation du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et du président de la République française, Emmanuel Macron, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et son épouse, effectueront une visite d’État en Russie, une visite officielle en France et participeront au Sommet international sur l'espace à Paris. Selon la vice-ministre, ce déplacement s’inscrit dans la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie par le XIVe Congrès national du Parti, qui vise à renforcer la confiance politique, à créer un environnement diplomatique favorable à la nouvelle ère de développement et à mobiliser les ressources internationales au service du développement national.

Nouvelles perspectives de coopération

Cette visite témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à ses partenariats stratégiques globaux, contribue à créer de nouveaux jalons et à exploiter pleinement les atouts du Vietnam et de ses partenaires au service du processus de développement de chacun, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans un domaine d’avenir, celui de l’espace.

Le Vietnam et la Russie entretiennent une amitié traditionnelle, soigneusement cultivée par plusieurs générations de dirigeants et de peuples des deux pays au cours de plus de 75 ans. Ces dernières années, le partenariat stratégique global Vietnam - Russie a continué de se développer de manière dynamique et a enregistré des résultats très positifs. Dans ce contexte, cette visite réaffirme la constance, la continuité et la grande importance accordée par le Parti et l’État vietnamiens à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique global avec la Russie.

Cette visite constitue également une illustration claire de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, l’autonomie stratégique, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Elle permet en même temps de mobiliser les ressources appropriées dans les domaines de l’énergie, des sciences et technologies, de la formation des ressources humaines et du développement des infrastructures, afin de mettre en œuvre les Résolutions du Bureau politique et de servir le développement rapide et durable du pays.

Cette visite offre également l’occasion aux plus hauts dirigeants des deux pays d’approfondir leurs échanges sur les questions stratégiques, de définir une vision à long terme, de créer de nouveaux jalons et une nouvelle dynamique politique pour porter les relations Vietnam - Russie à un niveau supérieur dans tous les domaines, en associant la coopération bilatérale aux objectifs de développement de chaque pays dans la nouvelle période.

Développement positif et global

Avec la France, les relations bilatérales connaissent un développement positif et global, tant en largeur qu’en profondeur, sur fond de confiance politique croissante et de liens historiques, culturels et humains étroits. Cette visite réaffirme l’importance particulière accordée par le Vietnam au partenariat stratégique global Vietnam - France et contribue à faire des deux pays des partenaires stratégiques l’un pour l’autre dans leurs régions respectives, l’Union européenne et l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Elle constitue également une occasion de mettre en relation les atouts de la France dans les sciences et technologies, l’innovation et les secteurs technologiques stratégiques avec les nouveaux besoins de développement du Vietnam, afin de mobiliser davantage de ressources au service de son développement rapide et durable et de donner un nouvel élan à l’approfondissement de relations plus substantielles et efficaces.

Sur le plan multilatéral, la participation du dirigeant Tô Lâm au Sommet international sur l’espace à Paris témoigne de la vision de développement du Vietnam et de sa volonté de s’intégrer activement au monde. Elle traduit également, au plus haut niveau, la mise en œuvre des grandes orientations du Parti en matière de politique étrangère, d’intégration internationale, ainsi que de développement des sciences, des technologies et de l’innovation.

Selon Lê Thi Thu Hang, la visite en Russie devrait contribuer à consolider les fondements de la confiance politique et à renforcer le rôle de la diplomatie des chefs d’État grâce au maintien de contacts réguliers entre les plus hauts dirigeants des deux pays. Elle devrait également améliorer l’efficacité de la coopération par les canaux du Parti, de l’État, du gouvernement et du Parlement, ainsi que par les échanges entre les peuples, tout en renforçant l’efficacité des mécanismes de coopération intergouvernementale et interparlementaire.

Parallèlement, elle donnera un nouvel élan aux secteurs traditionnels, notamment le pétrole et l’énergie, y compris le nucléaire, tout en faisant de la coopération économique, commerciale, de l’investissement et des infrastructures de nouveaux moteurs de croissance. Elle renforcera également les connexions aériennes, maritimes et ferroviaires et encourageront les entreprises à investir sur les marchés respectifs. La coopération sera également approfondie dans les sciences, les technologies et l’innovation, notamment dans le numérique, l’intelligence artificielle, la cybersécurité, les biotechnologies, les sciences biomédicales, l’industrie pharmaceutique et les transports intelligents, parallèlement à la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Les deux pays renforceront les échanges dans l’éducation, la culture, le sport et le tourisme, ainsi que la coopération entre collectivités locales, en valorisant notamment le rôle des associations d’amitié, des anciens étudiants et de la communauté vietnamienne en Russie.

Avec la France, cette visite sera l’occasion de consolider la confiance politique, de définir une vision à long terme et de concrétiser le Partenariat stratégique global à travers des programmes et projets concrets, notamment la mise en œuvre efficace du Plan d’action 2026-2028. Elle permettra également de donner un nouvel élan à la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, et de faire des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique de nouveaux moteurs des relations bilatérales.

La visite ouvrira par ailleurs de nouvelles orientations de coopération dans des domaines stratégiques et liés au développement durable, tels que les nouvelles énergies, la transition verte, le changement climatique, les transports et les infrastructures, la défense et la sécurité, ainsi que l’éducation et la formation, tout en insufflant une nouvelle dynamique aux secteurs traditionnels comme la culture, la santé, la justice, l’agriculture et la coopération décentralisée.

Dans le contexte de cette visite et de la participation au Sommet international sur l’espace, les technologies et l’industrie spatiales devraient également devenir un nouvel axe de coopération stratégique entre le Vietnam et la France. Cette participation permettra au Vietnam de prendre part en amont à l’élaboration des règles, normes et mécanismes de gouvernance mondiale dans les domaines émergents du spatial, tels que la surveillance de l’espace, les données, la gestion des fréquences et le trafic spatial.

Lê Thi Thu Hang s’est dite fermement convaincue que la visite d’État en Russie, la visite officielle en France et la participation au Sommet international sur l’espace de Tô Lâm permettront d’obtenir des résultats concrets, substantiels et durables, tout en donnant une nouvelle impulsion forte à la mise en œuvre approfondie et efficace des cadres de coopération et des engagements établis, au service du développement de chaque pays et des intérêts des peuples, ainsi que de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN