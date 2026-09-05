Hanoï

Entrevue entre le président de l'AN vietnamienne et le président birman

Le 5 septembre à Hanoï, dans le cadre de la visite officielle du président du Myanmar, Min Aung Hlaing, le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, s’est entretenu avec son homologue birman. À cette occasion, il a réaffirmé l’importance que le Vietnam accorde à l’amitié traditionnelle et au partenariat de coopération intégrale entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Trân Thanh Mân a chaleureusement salué la première visite officielle du dirigeant birman et de sa délégation de haut rang, félicitant le Myanmar pour réalisations obtenues au cours des dernières années. Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à l’amitié traditionnelle et au partenariat de coopération intégrale entre les deux pays.

Exprimant son souhait de voir un Myanmar pacifique, stable et développé, il s'est dit convaincu que, sous la direction de son président, le pays obtiendra des succès plus probants dans l'édification nationale et le développement de ses relations extérieures.

Pour sa part, le président Min Aung Hlaing a informé son hôte des résultats de son entretien avec le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm. Il a réaffirmé l’importance qu’il accordait à l’amitié traditionnelle et à la coopération intégrale avec le Vietnam, remerciant ce dernier pour son soutien au Myanmar dans les relations bilatérales ainsi que dans les forums régionaux et internationaux, et souhaitant continuer à bénéficier de ce soutien dans le processus de développement national du Myanmar.

Les deux dirigeants ont échangé leurs points de vue sur le rôle des organes législatifs dans le système politique de leurs pays respectifs. Trân Thanh Mân a souligné que l’Assemblée nationale du Vietnam s’attachait actuellement à perfectionner le système juridique, à prendre des décisions stratégiques en faveur du développement socio-économique, à exercer sa fonction de supervision suprême et à renforcer la diplomatie parlementaire.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu que la diplomatie parlementaire joue un rôle important dans les relations entre les deux pays, en contribuant à renforcer la confiance politique, à promouvoir et à superviser la mise en œuvre des accords de haut niveau, et ainsi à favoriser activement la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde.

Coopération interparlementaire et renforcement des liens bilatéraux

Saluant le rôle et la contribution de l’Assemblée nationale du Vietnam aux réalisations socio-économiques du Vietnam ces dernières années, le président birman a souhaité que les deux parties renforcent leur coordination et œuvrent aux côtés des gouvernements des deux pays à la mise en œuvre des accords de coopération signés.

Concernant les orientations futures, Trân Thanh Mân a proposé de renforcer la confiance politique par l’échange de délégations et les contacts à tous les niveaux, d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale et d’intensifier la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, notamment en favorisant les liens entre les entreprises des deux pays. Il a également invité le gouvernement du Myanmar à lever les obstacles rencontrés par les investisseurs vietnamiens dans le pays, afin de leur permettre de contribuer davantage à l’économie locale.

Photo : VNA/CVN

Sur le plan de la coopération interparlementaire, les deux dirigeants sont convenus d’accroître les échanges de délégations et le partage d’expériences entre les commissions spécialisées et les groupes parlementaires d’amitié. Ils ont souligné la nécessité de promouvoir la mise en œuvre efficace de l’accord de coopération signé entre les deux parlements et de renforcer davantage le rôle des organes législatifs dans la création d’un cadre juridique favorable et dans la supervision efficace de la mise en œuvre des accords de haut niveau.

Trân Thanh Mân a réaffirmé que le Vietnam soutenait toujours la participation du Myanmar aux instances multilatérales telles que l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et l'Union interparlementaire (UIP), tout en plaidant pour une coordination accrue sur les questions régionales et mondiales d’intérêt commun pour une ASEAN solidaire et résiliente.

À l’issue de la rencontre, le président Min Aung Hlaing a transmis à Trân Thanh Mân l’invitation du président de la Chambre des représentants du Myanmar à effectuer une visite dans ce pays afin de discuter des orientations futures de coopération entre les deux organes législatifs.

VNA/CVN