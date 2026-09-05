Vers une coopération renforcée entre le Vietnam, la République de Corée et la Mongolie

Le déplacement diplomatique du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse, en République de Corée et en Mongolie réaffirme la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens visant à consolider et à approfondir les relations avec ces deux partenaires importants en Asie.

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Photo : VNA/CVN

À l’invitation du président de l’Assemblée nationale de la République de Corée, Cho Jeong Sik, et de son épouse, ainsi que du président du Parlement de Mongolie, Sandag Byambatsogt, et de son épouse, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, et son épouse, à la tête d’une délégation de haut niveau du Vietnam, effectueront des visites officielles dans ces deux pays du 6 au 11 septembre 2026.

Ce déplacement diplomatique de premier plan réaffirme la politique constante du Parti et de l’État vietnamiens visant à consolider et à approfondir les relations avec ces deux partenaires importants en Asie.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, cette visite revêt une importance particulière, tant sur le plan bilatéral que parlementaire. Elle témoigne de l’importance accordée par le Parti, l’État et l’Assemblée nationale du Vietnam au partenariat stratégique global avec la République de Corée.

Des relations bilatérales aux résultats tangibles

Le message central de cette visite peut se résumer autour de quatre axes essentiels : la consolidation de la confiance politique ; la coopération parlementaire, qui apporte un cadre et un nouvel élan aux relations bilatérales ; le passage, dans la coopération économique, d’une expansion quantitative à une amélioration de la qualité ; et la poursuite des échanges entre les peuples, qui restent un fondement durable des relations entre les deux pays.

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L’objectif est de traduire le cadre politique favorable des relations bilatérales en résultats concrets et mesurables, au bénéfice des citoyens et des entreprises des deux pays.

En recevant l'ambassadeur de la République Corée venu lui prendre congé au terme de sa mission diplomatique en juin dernier, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a souligné la nécessité pour les deux organes législatifs des deux pays de jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre des engagements, accords, projets et programmes de coopération de haut niveau entre les deux pays, ainsi que dans le renforcement de la coordination et des échanges d'informations concernant leurs activités parlementaires respectives.

Concernant l’attraction des investissements, Trân Thanh Mân a affirmé que le Vietnam continuerait de créer un environnement juridique transparent et favorable aux investisseurs étrangers, notamment aux entreprises sud-coréennes, afin de leur permettre d’investir dans des conditions stables et durables.

Avec un stock d’investissements cumulés de 102,6 milliards de dollars à fin juillet 2026, la République de Corée demeure le premier investisseur étranger au Vietnam. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 89,5 milliards de dollars en 2025 et 70 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026, soit une hausse spectaculaire de 41% sur un an.

Les deux organes législatifs travaillent activement à lever les obstacles juridiques afin de concrétiser l’objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 150 milliards de dollars d’ici 2030, dans une perspective plus équilibrée.

Parmi les domaines de coopération d’avenir, les sciences et technologies offrent un potentiel important, avec le projet de l'Institut des sciences et technologies Vietnam - République de Corée (VKIST), qui entre dans sa deuxième phase, parallèlement au renforcement de la coopération dans des secteurs émergents tels que l’intelligence artificielle, les biotechnologies, les technologies quantiques et les semi-conducteurs. Les échanges entre les peuples constituent également un lien solide et naturel.

Une nouvelle phase de développement

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Mongolie, Nguyên Tuân Thanh, la visite officielle du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân revêt une grande importance, étant la première visite d’un haut dirigeant vietnamien en Mongolie depuis l’élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat intégral en 2024. Elle permettra de concrétiser les engagements convenus par les dirigeants des deux pays et de donner un nouvel élan au développement substantiel et efficace de ce partenariat.

Photo : VNA/CVN

Grâce à des bases politiques solides et à un cadre juridique renforcé, la coopération économique et commerciale bilatérale, malgré la distance géographique, affiche une croissance impressionnante, atteignant plus de 155 millions de dollars en 2025. Cette visite du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, porte l'espoir de résoudre définitivement les problèmes logistiques et de mettre en relation des entreprises afin d'atteindre rapidement l'objectif commercial de 200 millions de dollars, et d'atteindre 500 millions de dollars dans un avenir proche.

Les échanges socioculturels connaissent eux aussi une évolution positive. L’accord d’exemption de visa conclu en 2023 a notamment contribué à faire du Vietnam l’une des cinq destinations préférées des touristes mongols.

Les visites officielles en République de Corée et en Mongolie de Trân Thanh Mân et de son épouse témoignent de la politique étrangère indépendante, autonome, multilatérale et diversifiée du Vietnam.

Sur le plan multilatéral, la coordination entre l'Assemblée nationale du Vietnam et ses homplogues de la République de Corée et de Mongolie au sein d'instances parlementaires internationales et régionales prestigieuses telles que l'Union interparlementaire (UIP), le Forum parlementaire Asie-Pacifique (FPAP) et l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) contribuera à renforcer la voix de la paix et le respect du droit international.

Ces visites devraient ainsi ouvrir une nouvelle phase de développement des relations entre le Vietnam, la République de Corée et la Mongolie, plus solide, plus concrète et plus durable, répondant aux aspirations des dirigeants et des peuples des trois pays.

VNA/CVN