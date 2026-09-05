Vietnam - Myanmar : entretien entre les deux dirigeants

Dans le cadre de la visite officielle au Vietnam du président du Myanmar, Min Aung Hlaing, et de son épouse, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s’est entretenu le 5 septembre à Hanoï avec son homologue birman, après la cérémonie d’accueil officielle. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la confiance politique, d’élargir la coopération bilatérale dans plusieurs domaines et de consolider la coordination au sein des mécanismes régionaux et internationaux.

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Le dirigeant Tô Lâm a chaleureusement souhaité la bienvenue au président Min Aung Hlaing et à la délégation de haut niveau du Myanmar, soulignant l’importance de cette visite, qui intervient alors que l’amitié traditionnelle et le partenariat de coopération intégrale entre les deux pays connaissent de nouveaux développements. Cette visite devrait contribuer à renforcer la confiance politique et à donner un nouvel élan au développement des relations de coopération bilatérales, de manière de plus en plus substantielle et efficace, dans l’intérêt des deux peuples et du développement des deux pays, tout en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère amicale et ouverte, les deux dirigeants ont échangé sur la situation de leurs pays respectifs et les orientations de la coopération bilatérale. Tô Lâm a félicité le gouvernement du Myanmar, sous la direction du président Min Aung Hlaing, pour les résultats importants obtenus après cinq mois de conduite des affaires du pays, et salué ses efforts en faveur de la stabilité, de la réconciliation, du dialogue, du développement économique, de la sécurité et de l’amélioration des conditions de vie de la population.

Le président Min Aung Hlaing, qui effectue sa première visite officielle au Vietnam en qualité de président du Myanmar, a félicité le Vietnam pour ses réalisations socio-économiques, qui contribuent à renforcer son rôle et son prestige sur la scène internationale. Il a exprimé le souhait de tirer parti de l’expérience vietnamienne en matière de développement et réaffirmé l’importance accordée par le Myanmar à son amitié traditionnelle avec le Vietnam ainsi que sa volonté de renforcer le partenariat de coopération intégrale bilatéral.

Coopération dans divers domaines

Les deux dirigeants ont souligné la valeur de l’amitié traditionnelle entre les deux pays, bâtie et consolidée au fil des générations, et rappelé l’établissement du partenariat de coopération intégrale en 2017. Ils ont convenu de renforcer la confiance politique par des échanges de délégations et des contacts à tous les niveaux et sur les différents canaux, notamment entre les Partis, les États, les gouvernements, les parlements et les peuples des deux pays.

Les deux parties ont également convenu de faire de la coopération en matière de défense et de sécurité un pilier des relations bilatérales, en développant notamment la formation, les échanges entre jeunes officiers, les opérations de recherche et de sauvetage et la réponse aux catastrophes naturelles. Elles renforceront également le partage d’informations et la coordination dans la lutte contre la criminalité transnationale, notamment le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la cybercriminalité et les escroqueries en ligne. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur engagement à ne permettre à aucun individu ni organisation d’utiliser le territoire de l’un des deux pays pour mener des actions contre l’autre.

Sur les plans économique, commercial et de l’investissement, les deux parties ont estimé que les possibilités de coopération restaient importantes. Le président Min Aung Hlaing a affirmé que le Myanmar s’attacherait à lever les difficultés et à créer un environnement favorable aux entreprises vietnamiennes souhaitant investir et exercer leurs activités à long terme dans le pays. Les deux parties encourageront la coopération dans l’agriculture de haute technologie, l’agroalimentaire, les télécommunications et les technologies de l’information, la transformation numérique, l’énergie et les infrastructures de transport, tout en renforçant les liaisons aériennes et la coopération touristique.

Le Myanmar a également exprimé son souhait de renforcer la coopération avec le Vietnam dans le développement du gouvernement numérique, de l’économie numérique et des infrastructures de télécommunications.

Photo : VNA/CVN

Renforcer les échanges

Le président Min Aung Hlaing a salué les résultats de la coopération dans l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples, appelant à approfondir les liens culturels et à renforcer les échanges, notamment entre les jeunes, à travers des programmes d’échanges d’élèves, d’étudiants et d’enseignants, afin de contribuer au développement des ressources humaines.

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam était prêt à partager son expérience en matière de développement, de sécurité économique, de croissance durable, de stabilité macroéconomique, d’élaboration des politiques et de gestion socio-économique, en plaçant la population au centre.

Concernant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination au sein des mécanismes régionaux et internationaux, notamment l’ASEAN et les mécanismes de coopération de la sous-région du Mékong. Elles ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la sûreté, ainsi que de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, et du règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Les deux dirigeants ont par ailleurs convenu de renforcer les échanges sur la connectivité des infrastructures de transport entre le Vietnam, le Laos et le Myanmar ainsi que sur la gestion et l’utilisation durables des ressources en eau. Ils ont chargé les organismes compétents de leurs pays de coopérer étroitement afin que le Myanmar assume avec succès la présidence du prochain Sommet de l’ACMECS, qui se tiendra au Vietnam.

À cette occasion, les deux dirigeants ont demandé aux ministères et organismes compétents de mettre activement en œuvre les perceptions communes dégagées lors de la visite, afin de porter le partenariat de coopération intégrale Vietnam-Myanmar à une nouvelle étape de développement, plus profonde, substantielle et efficace.

Le président Min Aung Hlaing a invité le secrétaire général du Parti et président de la République Tô Lâm et son épouse à effectuer une visite au Myanmar en 2027, à l’occasion du 10e anniversaire de l’établissement du partenariat de coopération intégrale entre les deux pays. Tô Lâm a remercié son homologue et indiqué que les modalités de la visite seraient convenues par voie diplomatique.

VNA/CVN