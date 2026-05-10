Rationaliser l’appareil administratif pour mieux servir les citoyens

Près d’un an après la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, l’appareil administratif dans de nombreuses localités fonctionne désormais de manière plus rationalisée, avec des procédures plus rapides et une administration de proximité davantage tournée vers les citoyens.

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Photo : VNA/CVN

Toutefois, aux premiers résultats positifs s’ajoutent des exigences croissantes en matière d’amélioration de la qualité des cadres, de perfectionnement de la décentralisation, d’accélération de la transformation numérique et de résolution des difficultés apparues dans la pratique.

Récemment, le Premier ministre a promulgué la Directive N°18/CT-TTg relative à l’amélioration de la qualité des cadres et fonctionnaires communaux afin de répondre aux exigences de la nouvelle conjoncture. Le texte souligne que les équipes de cadres au niveau local ont été globalement consolidées et que les méthodes de travail évoluent progressivement vers un meilleur service aux citoyens et aux entreprises. Cependant, dans un contexte où les missions des administrations de base s’élargissent constamment, les autorités communales ne peuvent plus se limiter aux tâches administratives ordinaires ; elles doivent désormais assurer directement la mise en œuvre des orientations de développement et résoudre les problèmes dès leur apparition à la base.

Le gouvernement demande ainsi un réexamen global de la qualité des cadres locaux, avec une affectation ''de la bonne personne au bon poste, au bon moment et au bon endroit'', ainsi qu’une réduction déterminée des effectifs pour les personnes insuffisamment compétentes ou manquant de sens des responsabilités. Les secteurs complexes tels que le foncier, la construction ou le règlement des plaintes et dénonciations devront être confiés en priorité à des cadres expérimentés, compétents et dotés d’une solide expertise. Point notable, l’évaluation des cadres sera désormais directement liée à l’avancement du traitement des dossiers ainsi qu’au niveau de satisfaction des citoyens et des entreprises.

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Cet esprit de réforme se retrouve également dans plusieurs grandes orientations du pouvoir central. Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a ainsi insisté, lors d’une réunion consacrée à la révision du système des textes juridiques, sur la nécessité d’un ''inventaire global des institutions'', afin d’identifier clairement les dispositions obsolètes, contradictoires ou freinant le développement.

Lors de la première réunion gouvernementale ordinaire du gouvernement du 16e mandat, le Premier ministre Lê Minh Hung a, pour sa part, demandé de poursuivre la décentralisation et la délégation des compétences tout en renforçant les mécanismes de contrôle et de supervision, les résultats des réformes devant servir de critère d’évaluation de la responsabilité des ministères, secteurs et collectivités locales.

À ce jour, le gouvernement a adopté huit résolutions visant à simplifier les procédures administratives et les conditions d’activité économique ; 184 procédures administratives ont été supprimées, 134 procédures transférées aux autorités locales et 890 conditions commerciales abolies. Le gouvernement a également fixé pour objectif de réduire en 2026 de 50 % les délais de traitement des procédures administratives ainsi que les coûts de conformité par rapport à 2024.

L’Assemblée nationale a parallèlement demandé un renforcement de la discipline et de la rigueur administratives, ainsi qu’une pratique stricte de l’économie budgétaire et de la lutte contre le gaspillage dans la gestion des biens publics, du foncier et des projets retardés. Les économies générées par la restructuration de l’appareil administratif pourront être utilisées pour soutenir la réforme salariale.

Dans les localités, les effets du nouveau modèle sont déjà perceptibles. Dans la province de Lâm Đồng, après un an d’application, le nombre d’unités organisationnelles du bloc du Parti a diminué de 66,6% et celui du bloc administratif de 61,9%. Les structures ont été consolidées dans 124 communes, quartiers et zones spéciales, tandis que plus de 730 cadres ont été envoyés renforcer les administrations de base. La province vise également à ce que tous les cadres et fonctionnaires communaux disposent d’un diplôme universitaire et maîtrisent les plateformes numériques nécessaires au fonctionnement du modèle à deux niveaux.

Dans la province de Thai Nguyên, après la fusion avec Bac Kan, le nombre d’unités administratives communales a été réduit de 188 unités et celui des organes spécialisés provinciaux de moitié. Le nouveau modèle favorise une transformation de la gouvernance vers une administration plus proche des citoyens, notamment dans les zones densément peuplées.

Le quartier de Phan Dinh Phung en constitue un exemple significatif. Malgré une population dépassant 121.000 habitants après fusion, le Centre de services administratifs publics ne compte que sept agents. Pour faire face à la charge de travail, les autorités locales ont misé sur la transformation numérique. Depuis juillet 2025, près de 25.000 dossiers administratifs y ont été traités, majoritairement en ligne, avec un taux de résolution de 97,2%. Un assistant virtuel basé sur l’intelligence artificielle a également été déployé afin d’accompagner les habitants 24h/24 et 7j/7.

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Cependant, l’expérience montre également des difficultés importantes. La province de Thai Nguyên reconnaît que certaines localités rencontrent encore des hésitations dans le fonctionnement du nouveau modèle ; la répartition des tâches manque parfois de cohérence, les déséquilibres en ressources humaines persistent et les capacités en matière de technologies de l’information restent inégales au niveau local.

À Dà Nang également, la répartition des cadres est jugée encore insuffisamment équilibrée. Une partie du personnel n’a pas encore pleinement intégré les nouvelles exigences et continue de travailler selon des méthodes anciennes ; les compétences de gestion et les qualifications professionnelles de certains cadres ne répondent pas encore aux exigences du nouveau fonctionnement administratif.

Face à cette situation, plusieurs localités renforcent désormais la discipline et l’exigence de qualité des cadres. Dà Nang affirme ainsi sa volonté de ne pas laisser des cadres insuffisamment compétents freiner le développement ; la ville entend remplacer résolument les responsables manquant de sens des responsabilités ou évitant leurs missions, tout en envoyant davantage de jeunes cadres compétents sur le terrain et en évaluant les agents sur la base de résultats concrets.

Même dans le domaine de la défense, le nouveau modèle impose des ajustements. Le Commandement militaire provincial de Bac Ninh a proposé de poursuivre l’examen des difficultés apparues afin d’y apporter rapidement des solutions adaptées, garantissant ainsi la bonne mise en œuvre des missions militaires et de défense dans le cadre du nouvel appareil organisationnel.

Près d’un an après son lancement, la rationalisation de l’appareil administratif et la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux montrent donc des résultats encourageants. Mais plus le modèle entre dans sa phase opérationnelle, plus les besoins de perfectionnement institutionnel, d’amélioration des ressources humaines, d’accélération de la transformation numérique et de décentralisation effective deviennent urgents.

Les nouvelles orientations du pouvoir central ainsi que les initiatives prises par de nombreuses collectivités témoignent d’une volonté claire de poursuivre l’amélioration du modèle. Lorsque les institutions seront révisées de manière cohérente, que les cadres seront placés aux postes adéquats et que les responsabilités iront de pair avec les compétences attribuées, le modèle d’administration locale à deux niveaux ne constituera pas seulement une réforme organisationnelle, mais deviendra également un moteur de développement rapide et durable pour la nouvelle étape de développement du pays.

VNA/CVN