Le Comité permanent donne son avis sur la préparation de la 2e session de l’AN

Le Bureau de l’Assemblée nationale (AN) a annoncé que, selon le calendrier prévu, la deuxième session du Comité permanent de l’organe législatif se tiendra dans la matinée du 11 mai 2026 à Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononcera le discours d’ouverture et dirigera, aux côtés des vice-présidents de l’Assemblée nationale, les travaux de la session.

À cette occasion, le Comité permanent de l’Assemblée nationale examinera et adoptera l’ordonnance modifiant et complétant certains articles de l’ordonnance relative à la fusion des textes normatifs juridiques.

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Dans le cadre de ses activités de supervision, le Comité examinera également le rapport sur la réception des pétitions des citoyens adressées à l’Assemblée nationale pour les mois de mars et avril 2026.

La session permettra par ailleurs de dresser le bilan de la première session et de donner un avis préliminaire sur les préparatifs de la deuxième session de l’Assemblée nationale de la XVIe législature.

VNA/CVN