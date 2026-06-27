De l’attraction des capitaux à la sélection technologique des investissements étrangers

Le Vietnam réinvente sa politique d’attraction des fonds étrangers. Privilégiant désormais la haute technologie et l’innovation, le pays garantit une concurrence saine et un traitement équitable face aux autres acteurs économiques.

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La Résolution N°10, datée du 8 juin 2026, du Bureau politique sur le développement du secteur économique aux investissements directs étrangers (IDE), définit plusieurs orientations stratégiques, notamment le renouvellement des approches et l’adaptation des politiques d’incitation et de soutien à l’investissement étranger. Elle traduit la volonté du Vietnam non seulement de rester ouvert aux capitaux internationaux, mais aussi de sélectionner les investissements susceptibles de renforcer ses capacités nationales.

Photo : VNA/CVN

Au cours des cinq premiers mois de 2026, les iIDE enregistrés ont atteint près de 25 milliards de dollars, en hausse de près de 35% sur un an.

Le texte affirme que ce secteur constitue une composante importante de l’économie nationale. Il ne s’agit pas seulement d’un apport de capitaux à moyen et long termes, mais aussi d’un canal d’accès aux technologies avancées, aux méthodes modernes de gouvernance, à la formation de ressources humaines qualifiées et à l’élargissement des marchés. Le pays entend encourager durablement ce secteur, tout en garantissant un traitement équitable et une concurrence saine avec les autres composantes de l’économie, conformément à la loi.

Le Vietnam prévoit de passer d’une approche traditionnelle d’attraction des capitaux au développement d’un écosystème d’investissement national stratégique. Plutôt que de privilégier la concurrence par le biais d’incitations ou de limites administratives, le pays privilégiera les investissements liés aux pôles industriels, aux chaînes de valeur mondiales et aux écosystèmes d’innovation.

Changement d’approche

La qualité des investissements, leur efficacité et la capacité de transfert de technologie deviendront des critères essentiels de sélection des projets, tandis que les incitations seront de plus en plus liées à la performance des investisseurs et au respect de leurs engagements.

L’objectif est également de dépasser une politique fondée sur les frontières administratives pour privilégier les pôles industriels, les chaînes de valeur et les écosystèmes d’innovation. La qualité, l’efficacité, le transfert de technologies, la participation aux chaînes d’approvisionnement et la création de valeur ajoutée deviennent les critères essentiels. Le texte insiste aussi sur la nécessité de remplacer progressivement les avantages accordés à l’entrée par des mécanismes de soutien liés aux résultats et au respect des engagements des investisseurs.

La résolution prévoit l’expérimentation de modèles institutionnels avancés dans plusieurs espaces stratégiques : centres financiers internationaux, zones de libre-échange, zones économiques, parcs de haute technologie, modèles d’innovation et nouveaux espaces de développement. Ces dispositifs doivent permettre d’attirer des flux d’investissement de nouvelle génération, tout en maintenant un contrôle des risques.

Selon le texte, la qualité et l’efficacité de l’attraction, de la gestion et de l’utilisation des investissements étrangers ne sont pas encore à la hauteur du potentiel et des avantages du pays, ni des exigences de la nouvelle phase de développement fondée sur la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte et le renforcement de l’autonomie stratégique.

Dans ce contexte, la Résolution N°10 identifie plusieurs secteurs prioritaires pour l’attraction des investissements étrangers, notamment l’électronique, les semi-conducteurs et les équipements numériques ; l’intelligence artificielle, le big data, le cloud computing, l’Internet des objets et la blockchain ; les biotechnologies et les technologies biomédicales avancées ; les technologies énergétiques et les matériaux avancés, l’industrie verte ; ainsi que la logistique moderne, les services liés aux chaînes d’approvisionnement, les services financiers, le commerce, l’innovation et les services à forte valeur ajoutée…

Alors qu’auparavant le succès de l’attraction des IDE était principalement mesuré par le nombre de projets et le volume des capitaux engagés, la Résolution N°10 marque une transition vers la construction d’une plateforme nationale d’investissement stratégique. Elle montre que le Vietnam ne se contente plus d’accueillir les investissements, mais choisit activement ceux qui correspondent à ses objectifs de développement à long terme.

Ces dernières années, les flux d’IDE vers le Vietnam ont continué de battre des records. Selon l’Agence de l’investissement étranger du ministère des Finances, les IDE enregistrés ont atteint près de 25 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de 2026, en hausse de près de 35% sur un an. Dans le même temps, les fonds décaissés ont poursuivi leur progression pour atteindre environ 9,75 milliards de dollars, soit une hausse de 9,6% et le niveau le plus élevé enregistré sur cette période au cours des cinq dernières années. Il convient également de noter que les capitaux étrangers s’orientent de plus en plus vers les hautes technologies et l’économie verte.

Pour Vo Xuân Vinh, directeur de l’Institut de recherche commerciale de l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville, les performances de groupes tels que Samsung ou Aeon montrent que le Vietnam n’est pas seulement une destination pour les investissements étrangers de grande envergure, mais aussi un marché capable de générer des bénéfices élevés pour les investisseurs.

Selon le Professeur associé et Docteur Nguyên Thuong Lang, de l’Université d’économie nationale, les missions et solutions définies dans la Résolution N°10 répondent aux exigences de l’économie numérique, de la transition verte, de la concurrence stratégique et de la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Photo : VNA/CVN

Virage stratégique

D’après l’économiste Dinh Tuân Minh, le Vietnam doit poursuivre l’amélioration de son cadre institutionnel conformément aux normes internationales, accélérer le développement des infrastructures afin de réduire les coûts logistiques et bâtir un climat des affaires favorable et attractif sur le plan culturel. L’objectif est non seulement d’attirer davantage d’investissements directs, mais aussi des cadres de haut niveau et des fonds d’investissement.

Durant la période de 2026-2030, le Vietnam vise entre 200 et 300 milliards de dollars d’investissements étrangers enregistrés, soit environ 40 à 60 milliards de dollars par an. Les capitaux effectivement réalisés devraient atteindre entre 150 et 200 milliards de dollars, soit 30 à 40 milliards de dollars annuels. D’ici à 2030, le pays ambitionne de figurer parmi les États de tête de l’ASEAN en matière d’environnement des affaires, de compétitivité, d’innovation, de qualité des services publics et de capacité à accueillir des projets étrangers à forte valeur ajoutée.

La Résolution fixe également pour objectif d’attirer au moins trois des plus grandes entreprises technologiques mondiales afin qu’elles établissent leur siège social ou leurs centres de recherche et développement (R & D) au Vietnam. Un autre objectif majeur est de porter le taux de localisation moyen entre 45% et 50%, tout en permettant à environ 10.000 entreprises vietnamiennes de participer aux chaînes de valeur des sociétés à capitaux étrangers.

Thê Linh/CVN