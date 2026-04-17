Déclaration conjointe entre le Vietnam et la Chine

L’Agence Vietnamienne d’Information présente ci-après des extraits de la Déclaration conjointe entre le Vietnam et la Chine sur la poursuite de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique global et la promotion de la construction d’une Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine à portée stratégique à un niveau plus élevé dans la nouvelle période.

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Photo : VNA/CVN

À l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, a effectué une visite d’État en Chine du 14 au 17 avril 2026.

Au cours de la visite, Tô Lâm s’est entretenu avec Xi Jinping et a eu des rencontres avec le Premier ministre Li Qiang, le président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale, Zhao Leji, et le président de la Conférence consultative politique du peuple chinois, Wang Huning.

Les deux parties ont convenu que le PCV et le PCC assument tous deux la mission historique pour le bonheur du peuple, pour la cause du développement du pays et pour le progrès de l’humanité. La persévérance et le renforcement de la direction globale des deux Partis constituent la garantie fondamentale pour la réalisation de la modernisation socialiste dans chaque pays et pour assurer le développement sain, stable et durable des relations Vietnam - Chine.

Les deux parties estiment que le Vietnam et la Chine partagent la même voie, partagent un avenir commun, et que le développement des relations Vietnam–Chine revêt une signification stratégique, globale et historique, constituant un choix stratégique commun des deux pays. La Chine souligne sa persévérance dans la politique d’amitié avec le Vietnam, le considérant toujours comme une orientation prioritaire dans sa politique de voisinage. Le Vietnam réaffirme considérer toujours les relations avec la Chine comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier plan dans sa politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification. Les deux parties doivent hériter, préserver et promouvoir l’amitié traditionnelle en tant qu’"à la fois camarades et frères" amitié établie par le Président Hô Chi Minh, le Président Mao Zedong et les générations de dirigeants prédécesseurs.

La partie vietnamienne adresse ses chaleureuses félicitations pour le 105e anniversaire de la fondation du PCC et félicite la Chine pour le succès de la tenue des "Deux Sessions".

La partie chinoise a chaleureusement félicité le PCV pour le succès du XIVe Congrès national, des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, des représentants des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, ainsi que de la première session de l’Assemblée nationale de la 16e législature. La Chine a réaffirmé son soutien au développement prospère du Vietnam, au bonheur de son peuple, à la construction d’une économie forte, indépendante et autonome, à la promotion cohérente du Renouveau, de l’industrialisation et de la modernisation, à l’intégration internationale globale et au développement de relations extérieures ouvertes et amicales, promouvant un rôle plus important pour la paix, la stabilité, le développement et la prospérité de la région et du monde.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties conviennent que pour bien développer les relations sino-vietnamiennes, l'orientation stratégique des plus hauts dirigeants est cruciale, la coopération multisectorielle en est le moteur, et l'amitié populaire le fondement. Elles se félicitent des acquis abondants dans les relations bilatérales concernant le renforcement de la confiance politique, la promotion de la coopération de défense et de sécurité, l'approfondissement de la coopération pragmatique, la consolidation de la base sociale, l'intensification de la coordination multilatérale et la gestion des divergences. Ces résultats illustrent l'excellence et la portée stratégique des relations bilatérales, reflétant les succès de la modernisation socialiste chinoise et du Renouveau vietnamien. Elles poursuivront l'objectif global des « six plus » pour approfondir la Communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine.

Les deux parties soulignent le rôle d'orientation stratégique essentiel des contacts réguliers entre hauts dirigeants. Elles maintiendront ces échanges via les visites mutuelles, envoyés spéciaux, téléphones rouges et rencontres multilatérales pour discuter des questions bilatérales et internationales, afin d'orienter le Partenariat de coopération stratégique global dans la nouvelle ère vers un développement sain et stable.

Elles sont convenues de valoriser le canal des Partis pour protéger le régime socialiste dans les deux pays, en optimisant la coordination entre le Comité du Parti du ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Département international du Comité central du Parti communiste chinois. Elles poursuivront le nouveau plan de coopération, les séminaires théoriques, les échanges entre organisations locales frontalières et le partage d'expériences sur la gouvernance nationale et la lutte anticorruption.

Elles renforceront la coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et l'Assemblée populaire nationale de Chine, entre les deux gouvernements, ainsi qu'entre le Front de la Patrie du Vietnam et la Conférence consultative politique du peuple chinois. Elles valoriseront le Comité de pilotage de la coopération bilatérale et le dialogue stratégique "3+3" pour promouvoir la Communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine. Les ministères des Affaires étrangères appliqueront leur accord pour faciliter les contacts et améliorer les conditions des missions diplomatiques.

Le Vietnam réaffirme son adhésion à la politique d'"une seule Chine", reconnaissant le gouvernement de la République populaire de Chine comme l'unique représentant légitime et Taïwan comme une partie inaliénable du territoire chinois. Soutenant le développement pacifique et la réunification de Chine, le Vietnam s'oppose fermement à l'"indépendance de Taïwan" et n'entretiendra aucune relation au niveau étatique avec Taïwan. Le Vietnam considère les questions de Hong Kong, le Xinjiang et le Tibet comme des affaires intérieures chinoises. La Chine soutient le Vietnam dans la protection de sa stabilité sociale, de sa sécurité nationale et face aux défis non traditionnels.

Les deux parties intensifieront les échanges militaires de tous niveaux. La coopération inclura le travail politique, la formation, les exercices conjoints, l'industrie de la défense, la médecine militaire et le maintien de la paix. Elles approfondiront la coopération frontalière par des patrouilles terrestres et maritimes dans le Golfe du Tonkin, tout en renforçant les liens entre les marines et les garde-côtes pour promouvoir conjointement la paix et la stabilité régionales.

La coopération entre les forces de sécurité sera approfondie pour protéger les visites des dirigeants et lutter contre la criminalité transfrontalière : fraudes, trafic de drogue, activités religieuses illégales, traite humaine et criminalité économique. Elles coordonneront l'opération "Dragon du Mékong", combattront la contrebande. Via le dialogue de sécurité stratégique, elles partageront des renseignements pour contrer les ingérences, les "révolutions de couleur" et assurer la sécurité économique. Le Vietnam rejoindra le Centre de coopération sécuritaire Mékong-Lancang et l'Alliance internationale contre la fraude dans les télécommunications.

La coopération juridique sera accélérée. Les ministères de la Justice appliqueront leurs mémorandums pour régler les litiges transfrontaliers. Les parquets suprêmes et locaux multiplieront les échanges et les formations pour protéger les intérêts publics. Le partage d'expériences sur l'édification de l'État de droit et la lutte anticorruption sera approfondi.

Les deux parties ont convenu de renforcer la connectivité de leurs stratégies de développement et de mener à bien le Plan de coopération visant à articuler le cadre "Deux corridors, une ceinture" avec l’Initiative "la Ceinture et la Route" ; de promouvoir le commerce bilatéral en lien avec la connectivité des infrastructures, de la logistique et des marchés ; de développer les corridors économiques transfrontaliers, les centres logistiques, les zones de coopération économique transfrontalière, les clusters industriels dans les zones frontalières et les lignes de transport multimodal ; d’intensifier la connectivité des lignes ferroviaires entre les deux pays vers l’Asie centrale et l’Europe, d’augmenter le volume de fret sur ces lignes ; d’accélérer la connectivité des infrastructures ferroviaires, routières et des postes-frontières ; et de faire de la coopération ferroviaire un nouveau point fort de la coopération stratégique bilatérale.

Les deux parties ont salué l’achèvement avant terme du projet d’assistance pour l’élaboration du rapport d’étude de faisabilité de la ligne ferroviaire à écartement standard Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, et se sont félicitées de la signature de l’accord sur l’appui à la planification des lignes ferroviaires à écartement standard Dong Dang - Hanoï, Mong Cai - Ha Long - Hai Phong, afin de poursuivre le renforcement de la connectivité ferroviaire transfrontalière Vietnam - Chine.

Les deux parties sont convenues d’approfondir leur coopération dans les secteurs clés, dont les minerais, l’électricité, les nouvelles énergies, la sûreté nucléaire, l’aviation civile…

Elles sont également convenues de maintenir un commerce et des investissements libres et ouverts, de construire des chaînes de production et d’approvisionnement sûres et stables, de mettre en place un groupe de travail sur la coopération dans ces chaînes et de renforcer leur coopération en la matière. Elles encouragent et soutiennent les entreprises solides et de bonne réputation des deux pays à investir dans le pays partenaire. Elles s’engagent à créer un environnement des affaires équitable, favorable et transparent. Elles conviennent de renforcer la coopération dans des domaines émergents tels que l’économie numérique et le développement vert. Elles entendent intensifier la coopération financière et soutenir les projets de coentreprises sur la base des principes du marché. Elles étudieront l’élargissement de l’utilisation des monnaies nationales dans les paiements afin de renforcer la résilience face aux risques financiers.

Les deux parties ont convenu de renforcer la connectivité de politiques en matière d’innovation scientifique et technologique, de mettre en œuvre efficacement l’accord de coopération scientifique et technologique et de valoriser le rôle du Comité mixte de coopération en la matière.

La partie chinoise a salué l’organisation par le Vietnam d’activités de promotion commerciale et de valorisation de ses marques en Chine, et a exprimé son soutien à l’ouverture de nouveaux bureaux de promotion commerciale vietnamiens dans les localités concernées. Les deux parties ont convenu d’étudier activement la mise en œuvre de la coopération dans le cadre du mécanisme de sécurité alimentaire douanière de "la Ceinture et la Route", en vue d’améliorer la facilitation des échanges tout en garantissant la sécurité sanitaire des aliments.

Les deux parties ont convenu de continuer à valoriser le rôle du mécanisme du Comité conjoint de coopération agricole Vietnam - Chine. Elles ont également convenu de renforcer la coopération dans le domaine des ressources en eau, de mettre en œuvre efficacement le mémorandum d’accord sur le partage des données hydrologiques en période de crues, de mettre en place un mécanisme de notification d’urgence concernant les cours d’eau transfrontaliers et d’assurer la sécurité de la prévention et de la lutte contre les inondations dans les zones frontalières.

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Les deux parties ont convenu de renforcer la sensibilisation et l’éducation autour de l’amitié traditionnelle "à la fois camarades et frères" entre les deux Partis et les deux pays, ainsi que de promouvoir les exemples de coopération entre leurs peuples. Elles intensifieront les échanges dans les domaines du cinéma, de l’édition et des médias, tout en encourageant la traduction et la publication d’œuvres classiques vietnamiennes et chinoises.

Elles ont également décidé de développer les échanges entre organisations de masse (syndicats, femmes, jeunes) et entre collectivités locales qui entretiennent des relations amicales. Les deux pays continueront de mettre en œuvre le plan de coopération culturelle et touristique pour la période 2023-2027. Le Vietnam soutient les activités du Centre culturel chinois à Hanoï, tandis que la Chine se félicite de la création d’un centre culturel vietnamien à Pékin.

Les deux parties ont annoncé le lancement de l'"Année de la coopération touristique Vietnam - Chine 2026-2027", visant à faire du tourisme une passerelle importante des échanges entre les peuples et du développement socio-économique. Elles se sont engagées à promouvoir une coopération touristique concrète, efficace et durable, à mieux coordonner leurs politiques, valoriser leurs images nationales et développer conjointement des circuits et produits touristiques, notamment la zone paysagère des cascades de Ban Giôc-Detian. Elles soutiennent également les mécanismes de coopération régionale et renforcent les échanges dans le domaine du sport.

En matière d’éducation, les deux parties entendent renforcer les échanges d’enseignants, d’étudiants et de chercheurs, développer la formation professionnelle et linguistique, et promouvoir l’apprentissage du chinois au Vietnam. Elles encouragent également les partenariats entre établissements scolaires et universitaires ainsi que la coopération entre instituts de recherche. Par ailleurs, les échanges entre collectivités locales, notamment dans les provinces frontalières, seront intensifiés grâce à des mécanismes de rencontres régulières, tout en étant élargis à d’autres régions.

Face à un contexte international en mutation rapide, les deux parties ont réaffirmé leur attachement à un ordre international fondé sur le droit international et centré sur Organisation des Nations unies. Elles se sont engagées à promouvoir la justice, la coopération et les valeurs universelles, à soutenir un monde multipolaire équitable et une mondialisation inclusive, tout en poursuivant une diplomatie indépendante et pacifique, fondée sur un multilatéralisme authentique et opposée à toute forme d’hégémonie et d’unilatéralisme.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération dans les grandes initiatives globales et leur coordination au sein de cadres tels que l'ONU, l'OMC et l'APEC, afin de relever les défis mondiaux. Le Vietnam a salué le rôle de Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et envisage d’en devenir partenaire. Les deux pays accéléreront enfin la ratification et la mise en œuvre de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité (Convention de Hanoï).

Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre efficacement le Partenariat économique régional global et soutiennent l’adhésion de Hong Kong. Le Vietnam appuie la candidature de la Chine à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), tandis que les deux pays se soutiennent mutuellement pour l’organisation des sommets de l'APEC en 2026 et 2027.

Photo : VNA/CVN

Elles ont souligné l’importance de maintenir la stabilité et la coopération en Asie, soutiennent le rôle central de l’ASEAN et s’engagent à approfondir le partenariat ASEAN - Chine, notamment via la mise en œuvre de la version 3.0 de l’Accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA).

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans le cadre Mékong - Lancang (MLC), de soutenir la tenue du 5ᵉ sommet et de promouvoir une coopération "MLC 2.0" orientée vers une communauté d'avenir partagé pour la paix et la prospérité. Elles ont également convenu que la promotion et la protection des droits humains constituent une cause commune à toute l'humanité.

Les deux parties ont procédé à un échange franc et approfondi sur les questions maritimes, soulignant la nécessité de mieux maîtriser les différends et de préserver la paix et la stabilité en Mer Orientale. Elles se sont engagées à faire progresser les discussions sur la délimitation maritime au large du golfe du Tonkin et la coopération de développement, ainsi qu’à renforcer la coopération dans des domaines peu sensibles, notamment la recherche et le sauvetage en mer.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à promouvoir, avec l’ASEAN et la Chine, la mise en œuvre effective de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’adoption rapide d’un Code de conduite des parties en Mer Orientale (COC) substantiel et conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982. Elles ont également convenu de poursuivre la bonne application des accords frontaliers terrestres, de renforcer la gestion et la coopération aux frontières et de promouvoir le développement des zones frontalières.

Dans le cadre de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, plusieurs accords de coopération ont été signés dans divers domaines. Les deux parties ont salué le succès de cette visite, qui contribue à renforcer l’amitié bilatérale, à accélérer la construction d’une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique et à promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité régionales et mondiale.

VNA/CVN