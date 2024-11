Un double podium historique pour Alpine au GP du Brésil

Dans des conditions de course extrêmes au Brésil, les pilotes français Esteban Ocon et Pierre Gasly ont offert à l'écurie Alpine un double podium inespéré, marquant ainsi le premier double podium de l’équipe depuis son arrivée en Formule 1 en 2021, et ce, après 27 ans d'attente pour la France depuis le dernier double podium, en 1997, avec Jean Alesi et Olivier Panis.