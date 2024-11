Angleterre : Manchester City dérape, Liverpool fonce en tête

Photo : AFP/VNA/CVN

Le week-end a été marqué par deux surprises, avec la défaite de City et celle d'Arsenal, son dauphin des deux dernières saisons, battu 1-0 à Newcastle.

Liverpool a pris la tête du classement avec 25 points après avoir renversé Brighton 2-1 à Anfield. Manchester City suit en deuxième position avec 23 points, tandis que Nottingham Forest, grande surprise du début de saison, se classe troisième avec 19 points après avoir remporté son match contre West Ham (3-0). Arsenal, désormais quatrième avec 18 points, pourrait glisser davantage au classement en fonction des résultats d'Aston Villa et de Chelsea qui jouent dimanche 3 novembre.

Arsenal en difficulté

Les espoirs de titre des Gunners se sont encore amenuisés après leur défaite à Bournemouth et un match nul contre Liverpool (2-2) lors des précédentes journées. L'équipe de Mikel Arteta n'a pris qu'un point lors de ses trois derniers matches et s'est montrée peu inspirée à St James' Park, ne parvenant à cadrer qu'un seul tir. Leur défense, la meilleure de Premier League l'an dernier, a été mise à mal par un centre d'Anthony Gordon repris de la tête par Alexander Isak (12e minute).

Une contre-performance pour Manchester City

Manchester City a également connu une contre-performance à Bournemouth. Les hommes de Pep Guardiola n'avaient plus perdu en championnat depuis décembre 2023. "Aujourd'hui, nous n'avons pas pu gérer leur intensité. C'est pourquoi nous avons perdu le match", a déclaré Guardiola. Les Mancuniens étaient invaincus depuis 32 matches en Premier League avant cette défaite. Antoine Semenyo (9e) et Evanilson (64e) ont marqué pour Bournemouth, tandis que Josko Gvardiol a réduit l'écart (83e) sans pouvoir éviter la défaite.

Liverpool renverse Brighton

Photo : AFP/VNA/CVN

Liverpool a connu un début difficile contre Brighton, concédant un but précoce à Ferdi Kadioglu (14e). Cependant, l'équipe a su réagir rapidement en seconde période avec un but de Cody Gakpo (69e) et un superbe tir de Mohamed Salah (72e) qui a scellé la victoire. "C'est un bon résultat pour nous", a déclaré le nouvel entraîneur Arne Slot. Malgré cette victoire, Liverpool a perdu le défenseur Ibrahima Konaté sur blessure.

Nottingham Forest sur le podium

Nottingham Forest continue d'impressionner après avoir enregistré sa troisième victoire consécutive en battant West Ham 3-0. Chris Wood a ouvert le score (28e), et les Hammers ont joué en infériorité numérique après l'expulsion d'Edson Alvarez juste avant la pause. Ce succès permet à Forest de se hisser sur le podium pour la première fois depuis longtemps.

Le promu Ipswich a failli obtenir sa première victoire de la saison contre Leicester (1-1), mais Jordan Ayew a égalisé dans le temps additionnel.

Ce week-end en Premier League a été riche en rebondissements, avec Liverpool qui reprend les rênes du championnat tandis que Manchester City et Arsenal subissent des revers inattendus. Nottingham Forest continue d'étonner avec ses performances solides. La lutte pour le titre s'annonce plus serrée que jamais alors que les équipes cherchent à capitaliser sur les erreurs de leurs rivales dans les semaines à venir.

AFP/VNA/CVN