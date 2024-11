Ludovic Fabregas élu capitaine de l’équipe de France de handball

Fabregas, âgé de 28 ans, a été choisi par ses coéquipiers, après la décision de Karabatic de ne pas s’engager sur le long terme, étant donné l’ampleur du cycle olympique à venir.

Luka Karabatic, 36 ans et fort de 162 sélections, avait pris la responsabilité de capitaine en 2022, succédant à Valentin Porte. Mais, après l’échec des Bleus aux Jeux Olympiques de Tokyo, où la France a été éliminée en quarts de finale, Karabatic a estimé qu’il ne pouvait pas s’engager sur la durée. "Il m’était difficile de m’inscrire dans ce cycle menant à Los Angeles 2028", a-t-il expliqué. "J’ai voulu anticiper et transmettre le brassard", a ajouté le champion.

De son côté, Fabregas, pivot de l’équipe, a exprimé sa fierté d’avoir reçu ce brassard, qu’il considère comme un grand défi personnel et collectif. Il a indiqué qu'il espérait remplir cette mission avec succès, malgré la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules après un changement de génération dans l’équipe. Le joueur de Veszprem, champion olympique en 2021 et du monde en 2017, a souligné que la tâche ne serait pas simple, mais qu’il était excité à l'idée de relever ce défi.

Transition et évolution au sein de l’équipe

L’élection de Fabregas intervient au moment où plusieurs figures emblématiques de l’équipe ont pris leur retraite internationale, comme Nikola Karabatic et Vincent Gérard. Ces départs marquent la fin d’une ère pour l’équipe de France, et Luka Karabatic a reconnu qu’il se sentait "un peu vieux" au début du stage, observant que son rôle avait évolué pour devenir celui d’un "ancien" capable d’inspirer les plus jeunes.

L’équipe de France, récemment qualifiée pour l’Euro 2026 en tant que tenante du titre, a débuté sa préparation pour la compétition en affrontant des nations comme la Suède et la Norvège. Le sélectionneur Guillaume Gille a précisé que la décision de Fabregas en tant que capitaine était "conjointe", prenant en compte à la fois la volonté de Luka Karabatic et le processus habituel de l’équipe qui commence chaque saison par une évaluation du leadership au sein du groupe.

