Angleterre : Manchester United frustré par Chelsea, Aston Villa se rate

Manchester United et son entraîneur intérimaire Ruud van Nistelrooy ont été accrochés 1-1 par Chelsea, samedi 2 novembre, et stagnent à la treizième place de la Premier League après dix journées.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le point ramené d'Old Trafford permet en revanche à Chelsea de grimper au quatrième rang avec 18 points, le même total que le cinquième Arsenal et le sixième Aston Villa, lourdement battu 4-1 plus tôt à Tottenham.

Les journées et les entraîneurs passent mais la situation reste sensiblement la même à Manchester United, auteur d'une performance assez quelconque dimanche devant son public.

Les "Red Devils" ont ouvert le score sur un penalty converti par le capitaine Bruno Fernandes (70e, 1-0), mais leur avantage n'a duré que quatre minutes, le temps pour Moises Caicedo d'égaliser (74e, 1-1).

Amorim attendu

Le premier match de championnat disputé depuis le limogeage d'Erik ten Hag, lundi, n'a pas offert de véritable embellie aux supporters, qui attendent avec impatience l'arrivée du futur entraîneur, le Portugais Ruben Amorim, le 11 novembre.

Le calendrier peut aussi leur apporter un peu d'espoir, puisque les trois prochains adversaires en Premier League, à savoir Leicester, Ipswich et Everton, sont loin d'être des cadors. Chelsea peut nourrir des regrets de son côté, au regard de la performance livrée dimanche à Old Trafford et des conséquences au classement.

Les "Blues" d'Enzo Maresca n'ont remporté qu'un seul de leurs quatre derniers matches de championnat, une série morose qui les empêche de figurer sur le podium, une semaine avant d'accueillir Arsenal.

Aston Villa lorgnait aussi la troisième place avant la 10e journée, mais celle-ci appartient désormais à l'étonnant Nottingham Forest, dix-septième de la saison dernière. Le club de Birmingham a reculé à la sixième place après sa défaite à Tottenham (4-1), la première qu'il concède depuis août en championnat.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'équipe d'Unai Emery, étincelante en Ligue des champions, marque le pas en Premier League, avec une seule victoire dans ses six derniers matches. "Nous sommes déçus, un peu frustrés, mais nous l'acceptons", a dit l'Espagnol après le revers à Londres. Cependant, a-t-il ajouté sur Sky Sports, la saison dure "38 matches et le championnat est très serré cette année".

Solanke voit double

Au classement, Aston Villa (6e, 18 pts) compte désormais sept points de moins que le leader Liverpool, chez qui il se déplace samedi prochain. Tottenham (7e, 16 pts) à l'inverse s'est rapproché du groupe de tête grâce à une seconde période spectaculaire, où les "Spurs" ont inscrit quatre buts, dont deux par Dominic Solanke.

Avant la mi-temps, l'équipe du nord de Londres n'a pas réussi à mettre en place le football pétillant de l'entraîneur Ange Postecoglou, et ce sont les visiteurs qui ont pris les devants.

Lucas Digne, pour sa 200e apparition en Premier League, a tiré un corner qui a été prolongé au premier poteau, repoussé sur sa ligne par Guglielmo Vicario puis repris à bout portant par Morgan Rogers (32e, 0-1).

Malgré cela, Tottenham est revenu des vestiaires avec une volonté décuplée et cela a rapidement payé, sur un centre du capitaine Heung-Min Son coupé par Brennan Johnson (49e, 1-1).

Le choix de sortir Son avant l'heure de jeu a créé la stupeur parmi les supporters, mais la suite a donné raison à Postecoglou, bien aidé par le doublé rapproché de Solanke (75e, 79e).

L'avant-centre a trompé Emiliano Martinez d'une balle piquée après une superbe passe de Dejan Kulusevski, puis porté le score à 3-1 sur une passe de Richarlison, le remplaçant de Son.

L'attaquant brésilien, blessé sur l'occasion, a dû à son tour laisser sa place au profit de James Maddison, dernier buteur sur un joli coup franc direct (90e+5, 4-1).

AFP/VNA/CVN