Italie : la Juventus reprend des couleurs, l'AC Milan gagne sans convaincre

Trois jours après un match nul à domicile (2-2) face au promu Parme, la Juve devait réagir. Avec son jeune prodige turc Kenan Yildiz de retour dans le onze de départ, l'équipe n'a pas tardé à ouvrir le score. Dès la 19e minute, la recrue française Khéphren Thuram a marqué, bien que son tir ait été dévié par le poteau avant de rebondir sur le gardien de l'Udinese, Maduka Okoye. La Juve a doublé la mise grâce à un tir lointain de Nicolo Savona à la 37e minute.

Cette victoire, la cinquième en Serie A, permet à la Juve de passer de la 7e à la 3e place avec 21 points, rejoignant l'Inter Milan qui affronte Venise dimanche. Naples, qui reçoit l'Atalanta Bergame, est en tête avec quatre points d'avance sur le duo Inter-Juve.

L'entraîneur Thiago Motta a déclaré : "Nous avons bien joué pendant 95 minutes. Il nous a manqué encore quelques petites choses en première période, mais c'était un bon match et une victoire très importante pour nous".

Une période délicate pour la Juve

La Juventus a connu une période difficile en octobre, avec deux nuls en championnat (4-4 contre l'Inter et 2-2 contre Parme) et une défaite en Ligue des champions contre Stuttgart (1-0). Mardi prochain, elle se rend à Lille, qui vient de battre le Real Madrid en Ligue des champions.

De son côté, l'AC Milan n'a pas rassuré ses supporters lors de son match contre Monza. Les joueurs de Paulo Fonseca ont été dominés en première période et ont dû compter sur les arrêts décisifs de Mike Maignan pour éviter une défaite. Le seul but du match est intervenu contre le cours du jeu sur un contre mené par Christian Pulisic et conclu par Tijjani Reijnders.

Avec cette victoire, le Milan est désormais 7e au classement et accusent déjà un retard de huit points sur Naples et quatre sur l'Inter. Pendant ce temps, Bologne a réussi à enchaîner deux victoires consécutives pour se placer provisoirement à la 9e place avec quinze points.

L'avenir incertain des équipes

La situation actuelle des équipes italiennes montre une lutte intense pour les places européennes. La Juventus semble avoir retrouvé son rythme après une période difficile, tandis que l'AC Milan doit redoubler d'efforts pour rester dans la course au titre. Les prochaines rencontres seront cruciales pour les deux clubs.

La Juventus devra continuer à s'appuyer sur ses jeunes talents comme Yildiz et Thuram pour maintenir sa dynamique positive. En revanche, l'AC Milan devra trouver un moyen d'améliorer sa performance offensive tout en renforçant sa défense pour espérer remonter au classement.

Les supporters des deux équipes attendent avec impatience les prochains matchs qui pourraient redéfinir leurs aspirations pour cette saison. La lutte pour le titre s'annonce plus compétitive que jamais dans ce championnat où chaque point compte.

