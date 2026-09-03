Un an après la cyberattaque, Jaguar Land Rover mise sur son Range Rover électrique

Un an après une violente cyberattaque qui a mis à l'arrêt sa production et lourdement affecté ses comptes, le constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover (JLR) a ouvert mercredi 2 septembre les commandes pour un nouveau modèle 100% électrique du Range Rover, son emblématique 4x4 de luxe.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Cette date de lancement est "une pure coïncidence", affirme à l'AFP Nigel Blenkinsop, directeur des opérations de JLR, assurant que l'entreprise s'est "très bien remise" de l'incident.

"Nous avons rebondi très fort, et nous avons ramené la production à des niveaux normaux très rapidement", jure-t-il.

La cyberattaque, survenue fin août 2025, avait mis le constructeur à l'arrêt pendant plus d'un mois courant septembre, pour un coût direct chiffré à 196 millions de livres par l'entreprise elle-même, détenue par le groupe indien Tata Motors.

Son résultat sur l'exercice décalé achevé fin mars -également pénalisé par les droits de douane américains- est passé d'un bénéfice net de 1,8 milliard de livres à une perte de 244 millions.

Selon une estimation du Cyber Monitoring Centre, un organisme indépendant qui mesure la gravité des cyberincidents au Royaume-Uni, l'attaque a coûté 1,9 milliard de livres à l'économie du pays.

Interrogé par l'AFP, Nigel Blenkinsop a refusé de commenter ces chiffres, tout comme un article du New York Times évoquant, sur la base de sources proches de l'enquête, l'implication de pirates informatiques russes, mais assure que JLR a "énormément appris de cet incident".

Le lancement du Range Rover électrique constitue, dans ce contexte, un enjeu majeur pour la marque, qui compte en "fabriquer entre 12.000 et 15.000 unités" dans les six mois à venir, "puis de continuer à produire à ce niveau".

"C'est un véhicule mondial", poursuit son chef des opérations. "Nous prévoyons de produire et de livrer au Royaume‑Uni, en Europe, et surtout aux États‑Unis, où nous voyons un énorme potentiel de croissance pour la marque."

Le modèle, qui pourra passer de 0 à 96 km/h (0 à 60 mph) en 4,3 secondes, affiche jusqu'à 599 km d'autonomie.

Proposé à partir de 154.070 livres au Royaume-Uni, il sera fabriqué à Solihull (Centre de l'Angleterre), où l'usine a été adaptée pour permettre une motorisation flexible selon la demande: 9.000 employés y ont été formés à cet effet, et 1.500 autres dans la région.

AFP/VNA/CVN