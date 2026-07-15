Tuyên Quang devra créer une dynamique de croissance durable

En déplacement à Tuyên Quang, le Premier ministre Lê Minh Hưng a exhorté la province à accélérer sa croissance, renforcer les infrastructures, promouvoir la transformation numérique et lever les obstacles au développement, tout en exigeant une enquête rigoureuse sur les irrégularités du baccalauréat 2026.

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Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a présidé, le 15 juillet, une séance de travail avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Tuyên Quang afin d'examiner la situation socio-économique locale, les solutions pour atteindre un taux de croissance à deux chiffres, accélérer le décaissement des investissements publics, assurer le fonctionnement efficace du modèle d'administration locale à deux niveaux, mettre en œuvre la Résolution N°57 du Politburo du Parti sur le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique, ainsi que lever les obstacles entravant le développement de la province.

Le chef du gouvernement a salué les résultats obtenus par la province ces derniers mois, soulignant que la croissance du produit intérieur brut régional (PIBR) avait atteint 7,72 % au premier semestre, son niveau le plus élevé depuis cinq ans. Il a également relevé les progrès enregistrés en matière de restructuration économique, d'amélioration du climat des affaires et de mise en œuvre du nouveau modèle d'administration locale.

Le Premier ministre a toutefois estimé que la province devait redoubler d'efforts pour atteindre les objectifs fixés. Il a notamment relevé que la croissance demeurait inférieure à la moyenne nationale, tandis que le décaissement des investissements publics, l'attraction des investissements directs étrangers (IDE) et le développement des projets de haute technologie restaient en deçà des attentes. Les infrastructures de transport, de logistique et des zones industrielles doivent également être renforcées, tout comme la qualité des ressources humaines et la transformation numérique.

Soulignant que l'objectif d'une croissance à deux chiffres en 2026 constituait un défi majeur, Lê Minh Hưng a demandé aux autorités provinciales de mobiliser l'ensemble du système politique, des entreprises et de la population afin de valoriser pleinement les atouts de la province et d'assurer une croissance rapide et durable.

Il a appelé la province à accélérer le décaissement des investissements publics, à lever les blocages pesant sur les projets stratégiques, notamment dans les infrastructures de transport, et à développer les secteurs disposant d'avantages comparatifs, tels que l'industrie manufacturière, les énergies renouvelables, la logistique, l'économie frontalière ainsi que l'agriculture et la sylviculture à haute valeur ajoutée.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité d'achever rapidement la planification provinciale, de promouvoir la mise en œuvre de la Résolution n°57-NQ/TW, de développer les infrastructures numériques, d'améliorer les services publics, de renforcer les politiques sociales, de réduire durablement la pauvreté, en particulier dans les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques, tout en consolidant la défense, la sécurité et la stabilité sociale.

Concernant les violations du règlement de l'examen national de fin d'études secondaires de 2026 constatées au lycée d'excellence de Tuyên Quang, le Premier ministre a qualifié cette affaire de particulièrement grave. Il a demandé aux autorités compétentes de mener une enquête approfondie, de sanctionner avec la plus grande rigueur les organisations et les personnes responsables, conformément à la loi, tout en garantissant les droits légitimes des candidats.

Il a chargé le ministère de l'Éducation et de la Formation, le ministère de la Police et les autorités provinciales de Tuyên Quang de coordonner leurs actions afin d'examiner l'ensemble du dossier et de proposer les mesures appropriées. Il a également demandé un réexamen général de l'organisation de l'examen national de 2026 à l'échelle du pays afin de prévenir toute récidive.

À l'occasion de son déplacement, le Premier ministre et la délégation gouvernementale se sont recueillis au cimetière national des martyrs de Vi Xuyên, où ils ont rendu hommage aux héros tombés pour la Patrie. Il a demandé la poursuite efficace de la Campagne des 500 jours et nuits consacrée à la recherche, au regroupement et à l'identification des restes des martyrs, ainsi que la mise en œuvre effective des politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution et des familles des martyrs, à l'approche de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet).

VNA/CVN