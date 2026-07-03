Turquie : l'inflation en légère baisse à 32,1% sur un an en juin

L'inflation a légèrement baissé à 32,1% sur un an en juin en Turquie, contre 32,6% en mai, cependant toujours marquée par la forte hausse des dépenses liées au logement et à l'éducation, selon les données officielles publiées vendredi 3 juillet.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Sur un mois, la hausse des prix à la consommation s'élève à 0,99% en juin (contre 1,7% % en mai), a indiqué l'institut statistique turc (Tüik).

Sur un an, la flambée des prix a porté particulièrement sur l'éducation (+46,1%), les dépenses de logement qui incluent les factures d'énergie (+45,1%), l'alimentation (35,4%) et la santé (+33,6%).

Ces chiffres officiels sont néanmoins contestés par des économistes indépendants du groupe de recherche sur l'inflation (ENAG) qui estiment que la hausse des prix à la consommation a atteint en juin 51,4% sur l'année.

L'inflation, supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement.

Le taux de l'inflation sur six mois sert de base en Turquie pour déterminer la hausse des salaires des employés publics et des retraites.

L'opposition turque reproche régulièrement à l'Institut statistique turc de "manipuler" le taux pour minimiser ces hausses.

"Les chiffres de l'inflation en Turquie sont faussés. (...) Leur seule préoccupation est d'accorder la plus basse augmentation aux employés et aux retraités", a dénoncé jeudi le député d'opposition du parti prokurde DEM, Sezai Temelli.

AFP/VNA/CVN