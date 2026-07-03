La Bourse de Paris termine en hausse après l'emploi américain

La Bourse de Paris a terminé en hausse jeudi 2 juillet, de concert avec les autres grandes places européennes, les investisseurs saluant des chiffres de l'emploi américain plus faibles qu'attendu, qui confortent les anticipations d'une Réserve fédérale (Fed) moins pressée de relever ses taux d'intérêt.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette parisien, le CAC 40, a gagné 1,65% pour terminer à 8.474,86 points. Mercredi 1er juiller, l'indice avait cédé 0,79% à 8.337,29 points.

Selon les statistiques officielles, le chômage est passé de 4,3% à 4,2% en juin mais la première économie mondiale a créé dans le même temps moitié moins d'emplois qu'attendu.

Quelque 57.000 emplois ont été créés sur la période, quand les investisseurs en escomptaient autour de 110.000, d'après les différents consensus.

"Il s'agit de la plus faible progression de l'emploi depuis quatre mois, mettant un terme à une série de trois publications ayant systématiquement surpris positivement", note John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement chez Cité Gestion Private Bank.

Pour les investisseurs, "un marché du travail qui ralentit est désormais perçu comme une bonne nouvelle, car il réduit le risque de nouvelles tensions inflationnistes", explique l'analyste. Et pour la Fed, cette publication "diminue la nécessité d'un durcissement supplémentaire de la politique monétaire".

"Les débats promettent d’être intenses. Mais le risque que la Fed se précipite à relever ses taux dès la fin de mois est assurément réduit après cette publication", estime Véronique Riches-Flores, économiste de RichesFlores Research.

L'entrée en Bourse de KNDS retardée

Le groupe franco-allemand KNDS, qui a indiqué mercredi 1er juillet attendre des conditions de marché plus favorables pour lancer son introduction en Bourse, s'est heurté à des investisseurs réticents, a appris l'AFP jeudi 2 juillet.

Cette opération, annoncée il y a moins d'une semaine, devait être l'une des plus importantes introductions en Bourse (IPO) récentes dans la défense européenne, avec une cotation prévue à Paris et Francfort et une valorisation entre 15 et 18 milliards d'euros, selon Bloomberg.

Le groupe KNDS, au cœur du projet de char du futur MGCS, a annoncé mercredi soir 1er juillet repousser son entrée en Bourse en attendant "le retour de conditions de marché plus favorables" face à la "volatilité du secteur européen de la défense", selon un communiqué.

Sodexo bondit

Le titre du groupe de restauration collective et de services Sodexo a grimpé sur la Bourse de Paris, terminant à +7,39% à 53,50 euros l'action, après des résultats meilleurs qu'attendu au troisième trimestre et un relèvement de ses perspectives de croissance annuelle.

La croissance interne, indicateur clé, est ressorti à 2%, contre "un recul de 0,1% attendu par les consensus d'analystes", relève Jefferies.

AFP/VNA/CVN