Les produits IG thaïlandais à l'honneur : une stratégie de développement ambitieuse

La Thaïlande, par l'intermédiaire de son Département de la propriété intellectuelle (DIP), compte ajouter 22 nouveaux produits dans la liste des indications géographiques (IG) 2025, visant à porter la valeur marchande cumulée des produits IG à plus de 5,9 milliards de bahts (173 millions d'USD).

Photo : VNA/CVN

En 2024, les produits figurant sur la liste des indications géographiques ont contribué à l'économie thaïlandaise à hauteur de 77 milliards de bahts (2,2 milliards d'USD), marquant une croissance de 20 milliards (588 millions d'USD) par rapport à 2023, a annoncé la directrice générale du DIP, Nusara Kanjanakul. Selon elle, les produits IG sont essentiels à l'industrie alimentaire, fournissant des matières premières de qualité supérieure.

Le riz et le café, emblèmes des indications géographiques thaïlandaises, sont à l'honneur sur les marchés internationaux. Exportés dans plus de 30 pays, notamment au Japon, en Malaisie, en Indonésie, au Cambodge et dans l'Union européenne, ils contribuent largement à la renommée du pays.

Le marché japonais, réputé pour son exigence en matière de qualité, vient de reconnaître l'ananas Huay Mon. Après les cafés Doi Chang et Doi Tung, c'est au tour de ce fruit tropical de conquérir les palais des consommateurs japonais.

Dans le but de dynamiser le marché des produits IG, le ministère thaïlandais du Commerce a noué des partenariats avec des acteurs majeurs de la distribution, tels que le marché Jing Jai appartenant à la chaîne de supermarchés Tops. Ces collaborations visent à promouvoir les produits IG de saison auprès d'un large public.

La Thaïlande a l'intention d'intégrer ces produits dans les menus des restaurants étoilés Michelin et Thai Select.

VNA/CVN