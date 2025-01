L'Indonésie réduit considérablement les prix des billets d'avion pour le Nouvel An 2025

Le gouvernement indonésien a mis en œuvre une politique de réduction des tarifs aériens de 10% du 19 décembre 2024 au 3 janvier 2025 pour soutenir le déplacement des habitants pendant les vacances de Noël 2024 et du Nouvel An 2025. Les compagnies aériennes ont répondu à cette forte demande en ajoutant environ 1.200 vols supplémentaires.

>> L'Indonésie prend des mesures pour soutenir les travailleurs au chômage

>> Indonésie : une sirène retentit pour marquer le 20e anniversaire du tsunami dévastateur

>> L'Indonésie aide les PME à adopter une technologie appropriée

>> L'Indonésie applique une TVA de 12% sur les produits de luxe

Photo : ANTARA/CVN

Selon le ministère indonésien des Transports, environ 8,2 millions d'Indonésiens ont voyagé par voie aérienne pendant les fêtes de fin d'année.

Immédiatement après le pic de trafic aérien pendant les vacances de Noël et du Nouvel An, l'Indonésie a concentré son attention sur les préparatifs de la fête de l'Idul Fitri. Cette fête musulmane, la plus importante et la plus longue de l'année pour les 86% d'Indonésiens de confession musulmane, représente un nouveau défi en termes de mobilité.

Le ministre des Entreprises d'État, Erick Thohir, a demandé aux entreprises publiques de l'aviation de se préparer à une augmentation significative de la demande de transport afin de garantir des voyages sûrs et efficaces pour tous.

Selon le ministre, le nombre de passagers pendant les vacances de l'Aïd pourrait quintupler par rapport à celui enregistré pendant les fêtes de Noël et du Nouvel An.

VNA/CVN