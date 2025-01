Pékin présente ses condoléances après la catastrophe aérienne à Washington

La Chine a présenté vendredi 31 janvier ses "condoléances" après la catastrophe aérienne de Washington qui a fait 67 morts, dont deux ressortissants chinois, en raison de la collision d'un avion civil et d'un hélicoptère de l'armée américaine.

>> Collision aérienne à Washington : pas de survivants, selon le chef des pompiers

>> Les deux boîtes noires de l'avion écrasé à Washington ont été retrouvées

Photo : AA/VNA/CVN

"La Chine a demandé aux autorités américaines de communiquer en temps opportun les avancées des opérations de recherche et de sauvetage et de déterminer rapidement les causes de l'accident", a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, cité par le média d'État CCTV.

AFP/VNA/CVN