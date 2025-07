Trump souffre d'insuffisance veineuse, après avoir fait état de jambes enflées

Photo : AFP/VNA/CVN

Des examens approfondis ont confirmé le diagnostic, sans révéler de thrombose ou de maladie artérielle. La porte-parole Karoline Leavitt a qualifié l’affection de "bénigne et courante". Selon le Dr Matt Heinz, interniste en Arizona, ce problème n’exige pas de traitement invasif mais plutôt le port de bas de contention, plus d’activité physique, et une éventuelle perte de poids.

Concernant des ecchymoses observées sur les mains de Trump, la Maison Blanche les attribue à des poignées de main fréquentes et à une prise d’aspirine à titre préventif.

Trump, devenu en janvier le plus vieux président à entrer en fonction, se vante régulièrement d’être en "pleine forme". Son équipe médicale l’avait jugé en "excellente santé cognitive et physique" en avril.

Il critique souvent Joe Biden pour son âge et sa santé, un sujet revenu au cœur du débat politique après que Biden s’est retiré de la course présidentielle, puis qu’un cancer de la prostate a été diagnostiqué chez lui en mai.

AFP/VNA/CVN