Trump annonce l'imposition de droits de douane de 19% sur les produits indonésiens

Le président américain Donald Trump a annoncé mardi 15 juillet que l'Indonésie va se voir imposer des droits de douane de 19% sur toutes les marchandises exportées vers les États-Unis, tandis que les exportations américaines vers l'Indonésie seront exemptées de barrières tarifaires et non tarifaires.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président américain a déclaré sur Truth Social qu'il "a conclu un accord important avec la République d'Indonésie après avoir parlé avec leur très respecté président Prabowo Subianto. Cet accord historique ouvre le marché de l'Indonésie DANS SON ENTIER aux États-Unis pour la première fois de l'histoire".

Dans le cadre de l'accord, l'Indonésie s'est également engagée à acheter 15 milliards de dollars de produits d'énergie et 4,5 milliards de dollars de produits agricoles sur le marché américain, outre 50 avions Boeing, a-t-il ajouté.

"Pour la première fois, nos éleveurs, nos agriculteurs et nos pêcheurs auront un accès complet et total au marché indonésien de plus de 280 millions de personnes", a écrit Donald Trump.

Xinhua/VNA/CVN