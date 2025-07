Le chef de l'ONU préoccupé par les violences dans le Sud de la Syrie

"Il est préoccupé par les informations faisant état d'homicides arbitraires de civils, d'incitations au sectarisme et de pillages de biens privés. Il condamne toute violence contre les civils, en particulier les actes qui risquent d'attiser les tensions sectaires", a dit M. Dujarric lors d'un point de presse quotidien.

Le porte-parole a indiqué que le secrétaire général exhortait les autorités intérimaires syriennes et les dirigeants locaux à désamorcer immédiatement la situation, à protéger les civils, à rétablir le calme et à prévenir toute nouvelle incitation à la violence, et qu'il exhortait en outre les autorités intérimaires à enquêter de manière transparente et ouverte sur les faits et à traduire en justice les responsables de ces actes.

M. Guterres est également préoccupé par les frappes aériennes israéliennes sur le territoire syrien et appelle Israël à s'abstenir de toute violation de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie, a déclaré M. Dujarric.

"Le secrétaire général souligne qu'il est impératif de soutenir une transition politique crédible, ordonnée et inclusive en Syrie, conformément aux principes clés de la résolution 2254 (2015)", a-t-il ajouté.

