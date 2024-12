Le chef du Hezbollah revendique une "grande victoire" dans la lutte contre Israël

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a déclaré vendredi soir 29 novembre une " grande victoire pour la résistance ", affirmant que son groupe avait contrecarré les efforts d'Israël pour éliminer le Hezbollah et saper la résistance.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous avons gagné parce que nous avons empêché l'ennemi de mettre fin au Hezbollah et à la résistance", a-t-il proclamé lors de son premier discours télévisé depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec Israël tôt mercredi matin 27 novembre.

Réfléchissant à l'offensive terrestre israélienne qui a commencé il y a 64 jours, M. Qassem a reconnu que les opérations militaires initiales avaient causé une dizaine de jours de confusion au sein du Hezbollah. Cependant, il a souligné que le groupe s'était rapidement regroupé, retrouvant sa puissance et rétablissant ses systèmes de commandement et de contrôle, et lançant finalement des frappes sur le front intérieur d'Israël.

Il a décrit ce résultat comme "une grande victoire de la résistance", faisant référence au conflit de 34 jours entre le Hezbollah et Israël qui s'est terminé par un cessez-le-feu négocié par les Nations unies.

Évoquant l'accord de cessez-le-feu, le chef du Hezbollah a précisé qu'il "n'est pas un traité ou un nouvel accord, mais plutôt un cadre pour mettre en œuvre la Résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies".

Xinhua/VNA/CVN