Le Premier ministre vietnamien reçoit l'ambassadeur du Koweït à Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu, le 4 avril à Hanoï, l'ambassadeur du Koweït au Vietnam, Yousef Ashour Al-Sabbagh, afin de discuter des mesures visant à dynamiser le partenariat stratégique et la coopération en matière de sécurité énergétique entre les deux nations.

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Lors de la rencontre, le chef du gouvernement a réaffirmé que le Vietnam accordait toujours une grande importance à ses relations de coopération avec le Koweït.

Photo : VNA/CVN

Rappelant le succès de son entretien téléphonique avec le Premier ministre koweïtien, Cheikh Ahmed Al-Abdullah Al-Sabah, au début du mois de mars dernier, Pham Minh Chinh a suggéré que les deux parties se coordonnent étroitement pour concrétiser les contenus convenus, notamment en garantissant la sécurité des citoyens vietnamiens au Koweït et en mettant en œuvre le Plan d'action pour la période 2026-2030 vers une diversification des domaines de coopération.

À cette occasion, le Premier ministre a transmis les salutations du secrétaire général To Lam et des hauts dirigeants vietnamiens à l'Émir et aux dirigeants du Koweït, tout en adressant une invitation officielle au Premier ministre koweïtien à effectuer une visite au Vietnam en 2026.

Face aux évolutions complexes au Moyen-Orient, le Premier ministre a exprimé ses préoccupations quant aux impacts négatifs sur la sécurité et la stabilité de l'économie mondiale et du marché de l'énergie.

Une collaboration accrue dans la sécurité énergétique

Il a souligné la position constante du Vietnam selon laquelle les différends devraient être résolus par des mesures de paix, à travers le dialogue et sur la base du droit international, tout en souhaitant un rétablissement rapide de la paix dans la région.

Concernant la coopération économique, il a proposé que les deux pays renforçaient leurs liens en accélérant les négociations de l'accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et le Conseil de coopération du Golfe (CCG) et en favorisant une connexion plus étroite entre leurs entreprises respectives.

De plus, il a appelé à une collaboration accrue sur la sécurité énergétique afin de répondre aux défis actuels et de contribuer à la stabilité de la production et de la vie quotidienne des populations.

Cap sur l'énergie et la finance

Pour sa part, l’ambassadeur Yousef Ashour Al-Sabbagh a souligné que l’Émir et les dirigeants koweïtiens avaient hautement apprécié la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en novembre 2025, ainsi que l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique, marquant un tournant décisif.

Le diplomate a précisé que les ministères et secteurs concernés des deux pays travaillaient activement à la mise en œuvre efficace des résultats de cette visite. Dans le contexte actuel, il a affirmé que le Koweït coopérerait étroitement avec le Vietnam pour assurer la sécurité énergétique, tout en précisant que le gouvernement koweïtien s'efforce de fournir le soutien nécessaire à ses résidents, y compris la communauté vietnamienne.

Enfin, l’ambassadeur s’est engagé à œuvrer activement et à servir de passerelle pour encourager les groupes énergétiques et les fonds d’investissement koweïtiens à renforcer leur présence au Vietnam, contribuant ainsi à un développement plus substantiel, efficace et fiable du partenariat stratégique entre les deux pays.

VNA/CVN