TotalEnergies améliore encore son bénéfice de 3% au 1er trimestre à 5,7 milliards d'USD

TotalEnergies a enregistré un bénéfice net de 5,7 milliards d'USD au 1er trimestre 2024 améliorant encore ses résultats de 3% sur un an, grâce à des prix du pétrole et des marges de raffinage "soutenus", et en dépit de l'essoufflement des cours du gaz, a annoncé vendredi 26 avril le groupe pétro-gazier.