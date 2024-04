La Malaisie attache de l'importance aux investissements et aux start-ups de haute qualité

Six ministres malaisiens se sont engagés conjointement, le 22 avril, à garantir une approche cohérente pour atteindre l'objectif du Sommet 20 de Kuala Lumpur 2024 (sommet KL20 2024) visant à faire de la Malaisie une plaque tournante dynamique pour les startups et les entreprises de haute technologie.

La Malaisie s'efforce de devenir l'un des 20 principaux pôles mondiaux de startups d'ici 2030.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture du sommet, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que le sommet serait un forum visant à créer des conditions favorables permettant aux start-ups de réaliser des investissements de grande valeur et à les encourager à se développer à l'étranger en s'appuyant sur une chaîne d'écosystèmes mondiale complète.

Il a souligné que le gouvernement malaisien est déterminé à soutenir les startups par le biais de politiques claires qui tiennent compte des visions du pays, de la solidité de ses ressources et des perspectives des investisseurs.

Anwar, qui est également ministre des Finances de la Malaisie, a annoncé que le Khazanah Nasional - le fonds souverain de la Malaisie créerait un fonds d'investissement de 3 milliards MYR (près de 630.000 USD) pour l'écosystème de l'Asie du Sud-Est et de la Malaisie dans le cadre de l'Initiative d'investissement de l'ASEAN, dont un milliard MYR seront investis dans des entreprises d’innovation malaisiennes présentant des taux de croissance élevés.

Dans le domaine des semi-conducteurs, Anwar a révélé son intention de construire le plus grand parc de conception de circuits intégrés (CI) d’Asie du Sud-Est, dans l’État de Selangor. Il a souligné que le parc devrait être un lieu permettant aux entreprises mondiales de coopérer dans la production de puces, comme la société britannique Arm.

Plus tôt, lors du sommet, le ministre malaisien des Affaires économiques, Mohd Rafizi Ramli, a déclaré que l'événement aiderait les participants à se renseigner sur les réglementations, les opportunités et les incitations et à entrer en contact avec des startups, des investisseurs et des conseillers. En outre, le sommet a également souligné le potentiel de la Malaisie en tant qu'environnement favorable aux startups, en particulier dans des secteurs clés tels que la fabrication et l'automatisation, la technologie agricole, les technologies propres et la finance islamique.

Organisé par le ministère malaisien des Affaires économiques les 22 et 23 avril, le sommet a attiré plus de 50 intervenants nationaux et internationaux et 3.000 invités.

VNA/CVN