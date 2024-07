Singapour renforce ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

Actuellement, certaines affaires ne sont pas poursuivies à moins qu'il ne soit possible de montrer la trace complète des fonds suspectés de blanchiment d'argent entrant dans le pays.

Le nouveau projet de loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent et d'autres questions présenté au parlement mardi 2 juillet supprimera la nécessité pour les poursuites de démontrer un lien direct entre la conduite criminelle et les fonds blanchis.

Les procureurs doivent prouver au-delà de tout doute raisonnable que les blanchisseurs d'argent savaient ou avaient des motifs raisonnables de croire qu'il s'agissait de produits criminels, a déclaré le ministère, ajoutant que cela aiderait à poursuivre les mules d'argent lorsque les fonds blanchis avaient initialement transité par des comptes bancaires et intermédiaires dans des juridictions étrangères.

L'année dernière, Singapour a démantelé un réseau de blanchiment d'argent de 2,24 milliards de citoyens étrangers, le dernier des dix délinquants ayant été condamné le 10 juin. Ils détenaient l'argent gagné grâce aux escroqueries à l'étranger et aux jeux en ligne sur des comptes bancaires à Singapour et en ont converti une partie en biens immobiliers, en voitures, sacs à main et bijoux.

Le Premier ministre Lawrence Wong a déclaré que Singapour était confrontée à des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme plus importants que d'autres pays, car il s'agissait d'un centre financier et commercial international.

Depuis l'affaire de blanchiment d'argent de l'année dernière, le gouvernement a mis en place un comité interministériel pour revoir son régime de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le nouveau projet de loi permettra également aux forces de l'ordre d'enquêter sur les infractions de blanchiment d'argent liées aux crimes environnementaux à l'étranger.

