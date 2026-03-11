La Bourse de Paris recule, lestée par l'incertitude persistante

La Bourse de Paris recule à nouveau le 11 mars, en raison de l'incertitude persistante liée au conflit au Moyen-Orient et à la flambée des prix du pétrole, après le rebond de la veille.

Vers 09h50 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,85% à 7.987,31 points, soit un recul de 65,30 points.

"L'incertitude demeure", estiment les analystes de Natixis.

Depuis une dizaine de jours, les marchés vivent au rythme du conflit au Moyen-Orient, démarrée par les frappes israélo-américaines sur l'Iran suivies de représailles de Téhéran contre plusieurs pays de la région.

Le 10 mars, l'indice vedette parisien avait rebondi (+1,79%), après plusieurs séances de reculs, après que le président américain Donald Trump avait assuré que le conflit était "quasiment" fini, provoquant une chute des prix du pétrole.

Le cours des hydrocarbures grimpe depuis le début du conflit, le brut ayant même frôlé les 120 dollars le baril en début de semaine avant de redescendre sous 90 dollars , en raison des perturbations que le conflit provoque dans le détroit d'Ormuz, où transite 20% de la production mondiale.

"Les événements liés au conflit en Iran continuent de se précipiter et demeurent très difficiles à prévoir", abonde Andreas Lipkow, analyste pour CMC Market.

Les marchés attendent des annonces de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui pourrait proposer un recours massif aux réserves stratégiques de pétrole afin d'enrayer la flambée des prix, selon le Wall Street Journal.

Une réunion du G7 des chefs d'État par visioconférence le 11 mars "évoquera sans doute" la question des stocks stratégiques, a déjà indiqué le ministre de l'économie Roland Lescure.

Les taux grimpent

Autre signe de tensions toujours importantes, les taux d'intérêt de la dette souveraine des pays européens repartent à la hausse, face aux craintes d'un regain d'inflation sur le continent en raison de la flambée des prix de l'énergie.

Vers 09h50 GMT, le taux d'intérêt à échéance dix ans de la dette française atteignait 3,51%, contre 3,44% la veille en clôture. Avant le début du conflit en Iran, il évoluait autour de 3,20%.

Son équivalent allemand, référence en Europe, atteignait 2,88%, contre 2,83% le 10 mars au soir.

Une inflation plus élevée réduit la valeur réelle des sommes versées par un emprunteur à ses créanciers. Ces derniers exigent par conséquent des taux d'intérêt plus élevés pour compenser cette perte.

La BCE est davantage sous pression pour adopter une politique monétaire restrictive, sans baisses de taux, en raison de cette situation.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde a affirmé le 10 mars que l'institution monétaire ferait tout ce qui est "nécessaire" pour que "l'inflation soit sous contrôle" face à la flambée des prix de l'énergie.

Eurazeo sanctionné

La société d'investissement Eurazeo a enregistré une perte de 403 millions d'euros en 2025, très légèrement réduite comparé à celle enregistrée un an plus tôt, pâtissant de la baisse du dollar et malgré une collecte record, a-t-elle annoncé le 11 mars.

Son titre perdait 4,40% à 42,98 euros à Paris.

AFP/VNA/CVN