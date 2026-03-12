Pétrole : le baril s'approche des 100 dollars malgré le déblocage de stocks

Les prix du pétrole grimpent jeudi 12 mars, l'annonce d'une mise à contribution de la réserve stratégique des États-Unis dans le cadre d'une intervention concertée pour éviter une pénurie mondiale n'ayant pas suffi à rassurer les investisseurs.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Vers 01h00 GMT, le baril de Brent augmentait de 7,2% à 98,60 dollars. Le West Texas Intermediate (WTI), référence du marché américain, prenait 6,5% à 92,96 dollars.

Sur les marchés boursiers, le Nikkei, à Tokyo, perdait un peu plus de 1% et le Kospi sud-coréen restait stable.

Les 32 pays de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) ont annoncé un effort conjoint pour mettre sur le marché 400 millions de barils, le déblocage "le plus important" de l'histoire de l'institution.

Les États-Unis vont contribuer en déstockant progressivement 172 millions de barils de pétrole conservés dans leur réserve stratégique "à partir de la semaine prochaine". "Compte tenu des taux de déchargement prévus, la livraison prendra environ 120 jours", a précisé Chris Wright, ministre de l'Énergie.

Le Japon a déclaré qu'il libérerait ses réserves de pétrole dès lundi 9 mars, tandis que l'Allemagne a indiqué qu'elle prévoyait de faire de même, sans préciser de date. Alors que le conflit est entré jeudi 12 mars dans son 13e jour, l'Iran assure être prêt à un long conflit.

Une attaque contre deux pétroliers au large de l'Irak a fait un mort, ont annoncé jeudi matin 12 mars les autorités irakiennes. Le conflit bloque notamment le détroit d'Ormuz, par lequel transite habituellement près de 20% du pétrole et gaz naturel liquéfié mondiaux vers les marchés mondiaux.

AFP/VNA/CVN