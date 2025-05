Tennis : Sabalenka s'impose à Madrid à trois semaines de Roland-Garros

La Bélarusse de 26 ans a battu en finale Coco Gauff en deux sets 6-3, 7-6 (7/3), décrochant au passage le 20e titre de sa carrière, le troisième à Madrid (2021, 2023), où elle avait gagnée son dernier tournoi en date sur terre battue.

Finaliste à Madrid l'an dernier, Sabalenka met la pression sur sa dauphine au classement WTA Iga Swiatek, triple tenante du titre à Roland-Garros et méconnaissable sur la terre battue espagnole, où elle a été balayée en demies par Gauff 6-1, 6-1.

Déjà sacrée à Miami, finaliste à l'Open d'Australie et à Indian Wells cette saison, Sabalenka creuse encore plus l'écart avec ses concurrentes au classement WTA et comptera lundi 5 mai plus de 4.000 points d'avance au classement sur Swiatek.

Il reste un dernier WTA 1000 sur terre battue à Rome (6-17 mai) avant le début de Roland-Garros (25 mai-8 juin).

À Paris, la native de Minsk aux trois titres en Grand Chelem (2 fois l'Open d'Australie et 1 US Open) n'a jamais dépassé le stade des demi-finales.

"Je fais plus confiance à mon jeu sur terre battue. (Cette année) j'espère que ce sera différent", a assuré la lauréate en conférence de presse.

Dernière finale à l'US Open 2023

Comme à son habitude, Sabalenka a assommé son adversaire par la puissance de ses coups, étant bien plus conquérante d'entrée sur le court Manolo Santana.

"J'ai travaillé très dur pour améliorer mon jeu et y apporter de la variété. C'est la clé dans la plupart des matchs en ce moment. On a amélioré mon mouvement, mon jeu en finesse est bien meilleur maintenant, j'ai beaucoup plus de confiance désormais", a décrypté Sabalenka.

Elle n'a laissé que des miettes à Coco Gauff dans le premier set, à l'image du double-break et des quatre jeux blancs qui lui ont permis de mener 4 à 1.

L'Américaine est montée en puissance dans la deuxième manche, jusqu'à s'offrir une balle de set à 5-4. C'est finalement la N°1 mondial qui a pris le jeu, avant de s'imposer au tie-break grâce à la 8e double-faute de Gauff.

"Mon premier service a été une arme cette semaine mais mon pourcentage sur ce match n'a pas été pas bon. Aryna a commencé très fort aujourd'hui. J'ai dû prendre quelques risques sur mon second service, d'où les doubles-fautes", a expliqué l'Américaine en conférence de presse.

Le début de saison de Coco Gauff (4e), finaliste à Roland-Garros en 2022, était jusqu'ici plutôt moyen, avec des éliminations en huitièmes à Miami et à Indian Wells.

La dernière finale entre les deux joueuses remontait à l'US Open 2023, où Coco Gauff avait remporté son premier et seul titre du Grand Chelem (2-6, 6-3, 6-2). Leur seule confrontation sur terre battue était en 2021 à Rome, où Gauff avait aussi battu Sabalenka.

