NBA : Popovich quitte le banc des Spurs, la fin d'une époque

Photo : AFP/VNA/CVN

"Coach Pop" a marqué l'histoire de la NBA en étant resté à la tête des Texans depuis 1996, soit un record de 29 saisons, et particulièrement les suiveurs français, qui l'ont vu faire gagner Tony Parker et veiller aux débuts du diamant Victor Wembanyama.

"Coach, merci pour votre sagesse, pour votre leadership, pour l'environnement que vous avez créé... Plus important encore, parce que vous êtes une personne incroyable dont on peut s'inspirer. Ça a été un honneur de faire partie de ces 29 saisons", a salué le géant français (2,24 m) sur ses réseaux sociaux.

L'annonce de vendredi 2 mai suit une longue période de flou, Popovich (76 ans) ayant été mis au repos depuis un AVC au mois de novembre, laissant les rênes de l'équipe à son ancien adjoint Mitch Johnson, qui a été confirmé dans la foulée à la tête de l'équipe.

Popovich va devenir "président des opérations basket", ont expliqué les Spurs.

"Bien que mon amour et ma passion pour le jeu restent intacts, j'ai décidé de quitter mes fonctions d'entraîneur principal", a dit Popovich, cité dans un communiqué de la franchise.

"Je serai à jamais reconnaissant envers les joueurs, les coaches, le staff et les fans qui m'ont permis de rester leur entraîneur en chef aux Spurs et je suis heureux d'avoir la possibilité de continuer à aider notre organisation, notre communauté et notre ville qui sont si importantes pour moi."

Nouvelle alerte en avril

Popovich a donc passé 29 saisons au poste d'entraîneur des Spurs, menant les Texans à cinq titres (1999, 2003, 2005, 2007 et 2014) dont les quatre derniers avec le meneur français Tony Parker.

Il a remporté 1.422 matches à la tête des Spurs, là aussi un record.

"Coach Pop a profondément marqué la famille Spurs et le basket", a déclaré en hommage le président des Spurs Peter J. Holt.

"Les titres et les distinctions ne suffisent pas à traduire l'influence qu'il a pu avoir sur tellement de personnes."

Après ce qui avait été annoncé comme un "léger AVC" en novembre dernier, Popovich avait connu une autre alerte médicale au mois d'avril.

Les Spurs ont manqué les play-offs pour la sixième saison consécutive mais ont avancé dans leur reconstruction autour du joyau Victor Wembanyama en recrutant au mois de février le meneur All-Star De'Aaron Fox.

Les Texans ont aussi vu leur arrière-meneur Stephon Castle être élu meilleur rookie de l'année en début de semaine, lui qui s'est distingué en l'absence ces dernières semaines de Wembanyama (thrombose) et de Fox (main).

Johnson confirmé

La montée en puissance de San Antonio programmée pour les prochaines saisons se fera donc sous le contrôle de Mitch Johnson, le 19e coach de l'histoire de la franchise.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Nous sommes très heureux que Mitch Johnson devienne notre nouvel entraîneur, a commenté Holt. Durant la décennie qu'il a passée au sein de l'équipe, nous avons pu voir que Mitch possédait les valeurs, l'équilibre nécessaire et le potentiel pour nous diriger dans l'avenir."

Johnson, Américain âgé de 38 ans, avait rejoint les Spurs en 2016 comme assistant-coach pour l'équipe de développement à Austin. Il était l'adjoint de Popovich depuis six saisons, et le N.1 derrière "Pop" dans la hiérarchie depuis 2020.

"Je suis heureux et honoré de me voir offrir cette incroyable opportunité", a-t-il commenté, cité dans un communiqué.

Johnson est le dernier d'une longue liste de techniciens formés par Popovich, formidable éducateur de coachs et de joueurs. Au début de la saison en cours, quatre des trente entraîneurs de la NBA avaient déjà travaillé sous les ordres de Popovich, qui avait également formé la pionnière Becky Hammon, à présent à la tête des Las Vegas Aces en WNBA.

Les carrières de Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker, ainsi que les débuts victorieux de Kawhi Leonard sont associés à Popovich qui, avec ses qualités de leader, avait aussi mené l'équipe américaine au titre olympique à Tokyo en 2021.

AFP/VNA/CVN