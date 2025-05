Allemagne : première balle de titre pour le Bayern de Kompany

À trois journées de la fin de la saison, le Bayern compte 75 points, soit huit de plus que son dernier concurrent dans la course au titre, le Bayer Leverkusen (67), qui atteindra au maximum 76 points à la fin de la saison.

Pour se mettre mathématiquement hors d'atteinte du champion en titre, les hommes de Vincent Kompany ont donc besoin d'une victoire à Leipzig, même si, avec leur différence générale de buts largement favorable (+61 contre +31), 76 points seront très probablement suffisants aux Munichois en fin de saison pour retrouver leur place au sommet du football allemand.

"On doit se concentrer sur le match et non sur la célébration. Ils ont beaucoup de talent et de qualité, beaucoup de bons jeunes joueurs. Ils ont perdu à Francfort (4-0), mais je pense qu'ils vont jouer avec toute leur énergie. Je pense que l'on aura la meilleure version de Leipzig", a prévenu l'entraîneur munichois vendredi 2 mai.

Après onze saisons consécutives (2013-2023), le Bayern a perdu au printemps 2024 son précieux titre de champion d'Allemagne, vaincu par la saison quasiment parfaite du Werkself - le onze de l'usine, surnom de l'équipe du club fondé en 1904 par le chimiste Bayer - de Xabi Alonso (28 victoires, 6 matchs nuls).

En cas de match nul ou de défaite munichoise samedi, les regards seront tournés dimanche (17h30) 4 mai vers Fribourg, où se rend le Bayer Leverkusen qui doit absolument s'imposer contre l'actuel quatrième du championnat, à la lutte pour une qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Sans Kane

Pour ce premier duel décisif, l'attaquant anglais de Munich Harry Kane purgera son match de suspension après avoir écopé d'un cinquième carton jaune dans la saison samedi dernier 26 avril contre Mayence (contestation), l'obligeant à suivre la rencontre dans les tribunes de la Red Bull Arena.

"Ce n'est pas comme une finale de coupe, c'est juste un autre match de Bundesliga. C'est une grande chance pour nous de célébrer ce qui a été une bonne saison en Bundesliga", avait estimé Kane, énervé par le carton jaune reçu contre Mayence et surtout la suspension qui en découle.

"Cette saison, nous avons été assez dominants dès le début de la Bundesliga et nous avons marché en tête. Il n'y a pas de tournants qui me viennent à l'esprit", a glissé l'attaquant allemand Thomas Müller, qui a atteint la semaine dernière la barre symbolique des 500 matchs de Bundesliga avec un seul club.

Son histoire d'un quart de siècle avec le Bayern, débutée à l'été 2000 au centre de formation qu'il a rejoint à 10 ans et poursuivie ensuite au sein de l'effectif professionnel, va prendre fin dans trois semaines.

Une fois le titre en poche, le Bayern pourra poursuivre la construction de son effectif pour les saisons à venir, entamée avec les prolongations de son joyau Jamal Musiala (2030), de son "capitaine à l'avenir" Joshua Kimmich (2029) et de son latéral gauche Alphonso Davies (2030).

Selon la presse allemande, la direction bavaroise a jeté son dévolu sur le maître à jouer de Leverkusen Florian Wirtz (22 ans samedi), avec une offensive ces dernières semaines pour le convaincre de rejoindre la Bavière et constituer avec Musiala (son aîné de deux mois) le duo offensif qui a fait rêver l'Allemagne à l'Euro-2024.

